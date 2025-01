Donald Trump assina ordem que tira EUA do Acordo climático de Paris

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O presidente Trump assinou uma carta formal dirigida à ONU, notificando a organização sobre a decisão do país de deixar o acordo histórico de 2015

O presidente americano, Donald Trump, assinou, nesta segunda-feira (20), uma ordem executiva para tirar, pela segunda vez, os Estados Unidos do Acordo climático de Paris, um ato desafiador para os esforços globais para enfrentar o aquecimento global, enquanto eventos climáticos extremos se espalham pelo mundo.

Em seguida, Trump assinou uma carta formal dirigida à ONU, notificando a organização sobre a decisão do país de deixar o acordo histórico de 2015, que busca reduzir as emissões de gases de efeito estufa, que impulsionam as mudanças climáticas.

Saiba como acessar o JC Premium

INDULTOS À INVASÃO DO CAPITÓLIO

O presidente dos Estados Unidos anunciou, ainda, que vai assinar decretos para indultar as pessoas condenadas por participar da invasão ao Capitólio, em 6 de janeiro de 2021, as quais chamou de "reféns".

"Esta noite vou assinar indultos para os reféns do 6 de janeiro para tirá-los de lá", disse Trump em um comício após sua posse. "Assim que sair, irei para o Salão Oval e assinarei indultos para muita gente", acrescentou.

Quase 1.600 pessoas foram acusadas pela invasão da sede do Congresso por apoiadores de Trump.

O republicano prometeu, durante a campanha à Presidência, indultar os invasores, os quais chamou de "reféns", "patriotas" e "presos políticos".