Ministro britânico da Defesa faz advertência a Putin após avistar 'barco espião'

A presença do navio Yantar gera tensão entre Reino Unido e Rússia nesta quarta-feira; governo britânico reforça medidas de vigilância e segurança

O ministro da Defesa britânico, John Healey, emitiu um alerta ao presidente russo, Vladimir Putin, nesta quarta-feira (22), ao denunciar que um "barco espião" foi avistado em suas águas pela Marinha Real.

"Minha mensagem ao presidente Putin é clara. Sabemos o que ele está fazendo e não vamos nos esquivar de ações enérgicas para proteger este país", disse Healey na Câmara dos Comuns.

O ministro explicou aos parlamentares que o barco russo Yantar está agora no Mar do Norte, depois de ter estado na segunda-feira a cerca de 72 quilômetros do litoral britânico, onde foi seguido por dois navios da Marinha Real, HMS Somerset e HMS Tyne.

"Deixe-me ser claro, é um espião russo usado para coletar informações e mapear a infraestrutura submarina essencial do Reino Unido", disse aos parlamentares.

Healey acrescentou que foi a segunda vez que o Yantar entrou em águas britânicas nos últimos meses.

"Em novembro, também foi detectado enquanto circundava a infraestrutura submarina", acrescentou Healey.

Navios de guerra britânicos denunciaram a presença de embarcações russas em suas águas várias vezes nos últimos meses.

Da parte da França, a Prefeitura Marítima do Canal da Mancha e do Mar do Norte (Premar) afirmou que "meios militares" também foram mobilizados para monitorar o Yantar, mas que o barco "não tinha intenções hostis comprovadas".

"Acontece regularmente que, quando barcos russos passam, uma vigilância rigorosa é colocada em prática, com medidas de segurança", acrescentou a Premar.