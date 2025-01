Israel afirma que lista de libertação de reféns não está alinhada com acordo de cessar-fogo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A lista é referente à segunda libertação de reféns no cessar-fogo entre Israel e Hamas. Soltura de reféns deve ocorrer neste sábado (25)

O grupo Hamas anunciou o nome de quatro mulheres militares de Israel que serão libertadas neste sáabdo (25). Esta será a segunda troca de reféns entre israelenses e palestinos, prevista no acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza.

Segundo o jornal israelense Hareetz, o Governo de Israel afirma que a lista com os nomes das reféns não está alinhada com os termos acordados previamente. Além disso, o governo também não específicou se todos os nomes incluídos são de militares.

Foram quatro reféns identificadas pelo Hamas: Karina Ariev, Daniella Gilboa, Namma Levy, todas as três de 20 anos, e Liri Albag, de 19 anos. Todas são militares israelenses e os sequestros ocorreram em uma base militar no dia 7 de outubro de 2023, durante o ataque terrorista à Faixa de Gaza.

Segundo os termos acordados, Israel deve libertar cerca de 200 palestinos cativos em prisões israelenses, e em troca, o Hamas liberta as quatro mulheres.

O The New York Times, jornal americano, afirmou que entre os prisioneiros palestinos existem pessoas cumprindo prisão perpértua por envolvimento em ataques terroristas contra Israel.

Divergências

Ainda não é certo quais aspectos da lista de reféns estão divergentes, mas segundo o jornal Hareetz, o cessar-fogo estabeleceu que o Hamas precisaria libertar primeiro os reféns vivos e depois os mortos, seguindo a ordem de urgência para mulheres e depois homens, além de civis antes de militares.

Já para o lado de Israel, os termos atuais apontam que após a libertação das reféns deve haver a retirada parcial das forças israelenses de uma zona-tampão da Faixa de Gaza, permitindo o retorno dos palestinos que moram no norte e foram retirados por conta da guerra.

Ambos os lados apontam que está havendo tentativa de sabotagem pela outra parte.

De acordo com autoridades israelenses, O Hamas garantiu que neste sábado (25) fornecerá informações sobre as condições das reféns que permanecem em Gaza. Eles também se comprometeram a libertá-las durante a primeira fase do cessar-fogo, prevista para durar seis semanas.

Primeira libertação

Israel recebeu as três primeiras reféns na semana passada, libertadas pelo Hamas. Em troca, libertaram 90 prisioneiros palestinos, todos mulheres e adolescentes.

É aguardado que o Hamas liberte os 33 reféns que ainda estão presos, em troca de mais de mil prisioneiros palestinos. O grupo tem cerca de 94 reféns, mas é presumido que dezenas já estejam mortos.

O cessar-fogo entrou em vigor no domingo (19) e desde então, os termos tem sido respeitados. Os israelenses comemoraram o retorno dos três primeiros reféns libertados, enquanto milhares de palestinos comemoravam a pausa nos bombardeios em Gaza

Conflitos na Cisjordânia

O conflito entre Israel e Palestina continua na Cisjordânia e no início da semana, o exército israelense começou a operação "Murro de Ferro", na cidade de Jenin, contra radicais palestinos.

A operação seguiu nesta sexta-feira e centenas de civis que estavam ao norte precisaram ser deslocados. Além disso, cerca de 12 palestinos foram mortos e 40 ficaram feridos.

O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, apontou que a operação em Jenin "será extensa e significativa".