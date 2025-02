Eleições Alemanha: com urnas abertas, Scholz chama eleitores a votar no Partido Social Democrata

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

pleito é marcado pela pressão para conter a imigração e pela incerteza sobre o futuro da Ucrânia e a aliança europeia com os EUA

Com as urnas abertas na Alemanha, o atual chanceler Olaf Scholz publicou em sua conta no X,neste domingo (23), uma mensagem chamando os eleitores a votar e pedindo que escolham o Partido Social Democrata (SPD, na sigla em alemão).

"Vá votar. Por um salário mínimo mais alto, por redução de impostos para a ampla maioria, por pensões estáveis e investimentos em bons empregos e em nossa segurança. Por um governo estável e coesão social em nosso país. Meu conselho: ambos os votos para o SPD", escreveu o chanceler.

Os alemães vão às urnas eleger 630 membros da câmara baixa do parlamento, o Bundestag. O pleito é marcado pela pressão para conter a imigração e pela incerteza sobre o futuro da Ucrânia e a aliança europeia com os EUA.

A oposição de centro-direita é a favorita. Pesquisas eleitorais apontam que as legendas de extrema-direita terão seu melhor resultado desde o fim da Segunda Guerra Mundial.

Com informações da Associated Press.