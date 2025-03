Papa Francisco continua realizando oxigenoterapia, informa Vaticano

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

De acordo com o boletim, Francisco tem 'noite tranquila' e continua com ventilação mecânica não invasiva à noite; papa está há quatro semanas

O papa Francisco teve uma “noite tranquila”, de acordo com um boletim divulgado pelo Vaticano na manhã desta quinta-feira (13). Internado com pneumonia dupla desde 14 de fevereiro, o pontífice de 88 anos celebra hoje 12 anos de papado.

“A noite transcorreu tranquila”, diz o breve comunicado, sem entrar em detalhes.

Na noite de quarta-feira (12), um exame de raio-x confirmou a melhora na condição clínica do papa. O Vaticano, no entanto, destacou que o quadro geral de Francisco continua complexo. Ele está internado no Hospital Gemelli, em Roma, sem previsão de alta.

De acordo com o boletim, Francisco continua realizando oxigenoterapia de alto fluxo durante o dia e ventilação mecânica não invasiva à noite. O pontífice também tem participado de algumas atividades de trabalho diretamente do hospital e realizado orações em uma capela privada.

