Os olhos da viúva

Quando nosso LULINHA paz e amor, passando de passagem por Garanhuns, de rota batida para Alagoas, deu uma parada rápida na cidade das flores, pra tomar uma com caju, num boteco da esquina, e disse que a democracia da Venezuela é relativa, tentou uma frase de efeito para promover a política da boa vizinhança com os países "irmãos" da América do Sul, sem saber que a declaração iria causar polêmica, como tem causado.

Talvez estivesse inspirado ou baseado em Dom Casmurro, que achava que "em matéria de culpa, a graduação é infinita". ou seja: se Maduro invadisse "apenas" um pedaço do território da Guiana, e não a Guiana toda, não estaria ferindo a democracia. traduzindo: não pode é tomar toda a Guiana, um pedaço pode. Depende do contexto e das circunstâncias. Pra que a Guiana quer tanto petróleo? E, assim mesmo, seria tema para discussão e debate. Afinal, ninguém provou até hoje que Capitu traiu Bentinho, embora Ezequiel tivesse as orelhas e o andar iguais ao de Escobar. e, talvez por isso, os olhos de Escobar tivessem uma expressão esquisita. Há quanto tempo Maduro detém o poder presidencial? As eleições da Venezuela são "limpas"? Ou relativamente limpas? Os adversários transitam normalmente no mundo político da Venezuela? Não importa, porque a Venezuela criou uma democracia relativa, ao seu modo. Tempo e duração de governo também não importam. Quantos anos durou o imbróglio entre Bentinho, Capitu e o amigo comum Escobar? Diante do caixão de Escobar e de olhos marejados, Capitu quase chora. Daí as más línguas terem notado neles uns "olhos de viúva".

Quando Trump ameaçou derrubá-lo, Maduro, para não chorar, pediu socorro à China. No dia seguinte, a China aterrissou cem aviões de caça no aeroporto de Caracas, a cinco minutos de Miami, e acabou a festa. O gordinho acanalhado preferiu invadir o capitólio, quando perdeu a reeleição. Pelo visto, tanto democracia relativa quanto "gaia" dependem de sutil interpretação e graduação. segundo seus autores, o golpe de 64 foi para salvar a democracia - e terminou matando-a por 21 anos.

No mais, resta-nos saber o que Luzia ganhou na horta. São jogos para se jogar na praia, dia de sábado, na rede, de papo para o ar. Numerar todos os presidentes, desde o ditador Getúlio Vargas ... todas as ruas do Sítio Histórico de Olinda... lembrar a letra toda de Carinhoso ... lembrar de todas as mulheres que falavam com a gente, nos chamando de "meu bichinho" ... o nome (indo e vindo) entre a Av. Dantas Barreto e Apipucos, escalando em Ponte d'Uchoa ...

Arthur Carvalho, da Federação Internacional dos Jornalistas - FIJ.