Sustentabilidade em 4 dimensões

Estamos vivendo um momento único na história de nossa civilização. O mundo enfrenta vários desafios simultâneos e crises convergentes: meio ambiente em deterioração, pandemia, distribuição desigual de recursos, pobreza imensa, guerras, mudanças climáticas, opressão de muitos povos e insatisfação com a vida, mesmo em países com excesso de riqueza material. Como entramos nessa bagunça? O que devemos fazer com tudo isso? As coisas têm que mesmo ser assim? Por que isso está acontecendo? O que podemos fazer sobre isso?

Para lidar com essas questões e colaborar no desenvolvimento de uma sociedade com sabedoria e resiliência, precisamos aprender a questionar nossos pressupostos básicos e a fazer perguntas mais profundas que nos ajudem a transcender e incluir múltiplas perspectivas.

As respostas não são simples e não se encontra em nenhum livro. Os problemas e as crises são sistêmicos. São frutos das atitudes dos seres humanos uns para com os outros e para com a Natureza. Também sobre os conceitos desenvolvidos sobre quem somos e o propóstio de estarmos aqui, a nossa visão de mundo.

Para colaborar com as respostas a essas questões, um grupo de educadores chamado "GEESE" (Global Ecovillage Educators for a Sustainable Earth), se reuniu em 1998 na Dinamarca para formular uma abordagem transdisciplinar à educação para a sustentabilidade e criaram a Gaia Education.

A organização tem a visão de trabalhar para um futuro resiliente dentro dos limites planetários, onde ninguém é deixado para trás. Um mundo de alimentos saudáveis e nutritivos; de água potável; de acesso universal à educação em sustentabilidade; de bem-estar físico, mental e social. Um mundo que usa energia e materiais com maior eficiência, distribui a riqueza de forma justa e se empenha para eliminar o conceito de resíduos. Um mundo de respeito universal pelos direitos humanos e pela dignidade humana; de justiça e igualdade; de respeito pela raça e etnia; e de igualdade de oportunidades, permitindo a plena realização do potencial humano, promovendo a prosperidade compartilhada. Desde 2006, a Gaia Education apoiou com sucesso a entrega de mais de 300 programas em seis continentes. Programas que compreendem quatro dimensões: Visão de mundo, Social, Econômica e Ecológica.

A visão de mundo conceituada pela Gaia Education está enraizada na compreensão profunda da interconexão de todos os elementos da vida na Terra e busca inspirar ações que promovam a sustentabilidade integral, a resiliência comunitária e a justiça social. É a lente através da qual percebemos e interpretamos a realidade que nos cerca. É um construto complexo que é moldado por uma interação intricada de fatores culturais, sociais, filosóficos, religiosos e individuais. Pode e muda ao longo do tempo e pode diferir de uma cultura para outra e também na mesma cultura. Mas, no seu nível mais básico, é determinada, em grande parte, fazendo as perguntas: Quem somos nós? De onde nós viemos? Qual é o nosso propósito? Para onde estamos indo?

A visão de mundo informa e ajuda a dar sentido ao mundo. É por isso que a Gaia Education tem abordagem fundamentada em quatro dimensões de sustentabilidade, e não apenas o tradicional "tripé da sustentabilidade", que se limita às dimensões social, ecológica e econômica. Ao aprender sobre a dimensão "visão de mundo", reconhece-se que a diversidade de perspectivas enriquece a experiência humana. Pode-se construir pontes entre culturas, promover a compreensão mútua e enfrentar desafios globais de maneira colaborativa. Em síntese, reflete a rica tapeçaria da experiência humana.

A dimensão social amplia a visão sobre o significado da equidade social e oferece ferramentas e práticas que podem ser aplicadas facilmente para a transformação dos antigos padrões sociais de uma cultura de dominação e controle para uma cultura de parceria e autogestão. Nossos relacionamentos pessoais e profissionais são muito preciosos para que os deixemos sucumbir aos velhos paradigmas dominantes. Cada um de nós é responsável por interromper os ciclos de dor e violência que percorrem a história humana, criando as condições em micro e macro escala para vivermos uma vida em consonância com os valores colaborativos de nossa era. A reconstrução da comunidade humana é um empreendimento cujos imensos desafios não devem ser subestimados ou deixados ao acaso.

A dimensão econômica esclarece a disfuncionalidade dos sistemas econômicos atuais que não é sustentável. E oferece ferramentas para as organizações e comunidades redesenharem processos e práticas econômicas que permitam realizar mudanças necessárias para um paradigma econômico de colaboração e prosperidade. É urgente interromper o círculo vicioso que ameaça a vida no planeta provocado pelo cescimento econômico ganancioso liderado por menos de 1% da população global.

A dimensão ecológica forma Designers Regenerativos. São pessoas conscientes dos desafios ambientais que vivemos e que estão por vir e se capacitam para superá-los, com criatividade, flexibilidade, adaptação e construção de parcerias. Design Regenerativo vai além da sustentabilidade e trabalha com uma perspectiva sistêmica, que usa uma abordagem integral para o desenho de comunidades prósperas.

Um programa educacional é fundamental para a capacitação de crianças, jovens e adultos a desempenharem um papel ativo na construção de um mundo mais sustentável e equitativo. Dominar o conhecimento das quatro dimensões possibilita o cidadão - crianca, jovem ou adulto - ser multiplicador dos valores, princípios e metodologia aprendidos em sua localidade e no mundo.

