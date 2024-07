A modernidade e o acesso à Justiça

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Em sua "Oração dos Moços", de 1921, perante concluintes da Faculdade de Direito de São Paulo, Rui Barbosa afirmou, com a sapiência costumeira, que justiça atrasada não é justiça, mas injustiça qualificada e manifesta. A virtualização do processo judicial e a consolidação das ferramentas tecnológicas que, em princípio, deveriam se destinar a assegurar o gênero de primeira necessidade equivalente ao acesso à justiça, afastando-se a vergonha da injustiça fruto da prestação jurisdicional extemporânea, no instante em que não funciona, a todos confronta à face contemporânea perversa da advertência de Rui.

Desde a criação do processo judicial eletrônico com a Lei 11.419, em 2006, ao novo Código de Processo Civil, no ano de 2015, ao Marco Civil da Internet, com a Lei 12.965, em 2014, até hoje, muito chão foi percorrido. Sem dúvida, no trajeto nem sempre linear, avulta a conscientização de que este é um caminho sem retorno, a exigir dos profissionais do Direito, inclusos os da advocacia, adaptação, paciência e reciclagem, na transição da caneta ao token.

Nesse cenário, novos desafios se revelam sem aviso prévio, do que são ilustrativas as frequentes instabilidades ou quedas de servidores e/ou sistemas de peticionamento eletrônico nos Tribunais, críticas às Ouvidorias e dificuldades outras. Não à toa, concluem Alexandre Saldanha e Pablo Medeiros, citados por Gabriella Molina (revista eletrônica Migalhas, 13/05/2022), que o processo eletrônico e a Internet até podem ter solucionado as questões atreladas ao acesso à justiça do século 20, mas não fizeram a mesma coisa quanto àquelas correspondes ao século 21.

Ainda que se diga que o processo eletrônico ampliou as condições do acesso à justiça, suplantando as barreiras físicas de outrora, jamais vai existir eficácia real pela via tecnológica enquanto a inclusão digital não for uma conquista para todos e os sistemas que deveriam suportá-la não forem estáveis, seguros, confiáveis, ou a ideia em si não passará de uma vã ilusão.

Se a "sociedade da informação" não mais é capaz de ignorar as facilidades que a tecnologia oferece, o propósito de descomplicar as vidas das pessoas que necessitam do Poder Judiciário não se materializará enquanto as ferramentas virtuais estiverem mais no papel que na prática e o trabalho do advogado for enxergado como substituível por um robô.

A pandemia da COVID-19 ensinou a humanidade a se virar para seguir suas rotinas, fazendo melhor uso da tecnologia, porém, não implicou para o sistema de justiça, ao contrário do que alguns talvez acreditem, no morticínio do olho no olho, das sustentações orais e julgamentos presenciais e dos despachos em gabinete com os magistrados e suas assessorias. Da mesma forma, não há inteligência artificial que substitua o senso crítico humano.

Ninguém se sente confortável a escolher, hoje, o processo físico ao eletrônico, se é lógico o benefício do ganho de tempo. O Direito, enquanto Ciência, é concitado a acompanhar a evolução da sociedade ou restará estático, atropelado pela dinâmica dos acontecimentos, sua matéria-prima. Mais que isso, ninguém há de ser contrário à tecnologia e ao fato de que a plataforma digital encurta distâncias ou que a democratização do acesso à Justiça ou a construção, enfim, de um Judiciário mais acessível, é um fenômeno irrefreável.

No reverso da medalha, entretanto, ninguém pode fingir que não percebeu o quanto resquícios da velha cultura da burocratização e a falta de um espírito cooperativo e de mútua confiança entre os diversos atores forenses ainda nos persegue, assim como que a modernidade pretendida pela sociedade não se limita ao critério tecnológico. Em outras palavras, o jurisdicionado espera respostas, soluções, segurança jurídica, e não bateção de cabeças ou discussões inócuas daqueles incumbidos de entregá-la.

Das duas, uma: ou as ferramentas tecnológicas vêm para descomplicação do acesso à Justiça e os sistemas dos Tribunais funcionam, além dos canais de comunicação, ou a modernidade conquistada terá o mesmo efeito da moral da história da fábula da montanha que pariu um rato, o que nos arrastará a regredir anos, quando teríamos tudo para evoluir décadas.

Gustavo Henrique de Brito Alves Freire, advogado