A vez e a hora

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A todas as mulheres de carreira jurídica neste mês de agosto, a pérola de sabedoria do pensamento de Warren Bennis: 'Liderança é caráter em ação'

É de Madre Teresa de Calcutá a frase: “Por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar. Mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota”.

A citação se tornou um must motivacional dos coaches, e talvez seja até clichê, mas faz justa, sim, a despeito disso, a luta travada quando o objetivo é nobre.

Não se pode deixar de incluir a perseverança das mulheres por isonomia de oportunidades nessa lista, à vista de uma sociedade ainda enraizadamente dominada pelo patriarcado e onde, raro, a ela, a mulher, é destinada como “consolation prize” uma impositiva coadjuvância.

Abriga-se na inspiração de trajetórias superlativas como as de Angela Merkel, Michelle Obama, Simone de Beauvoir, Golda Meir, Frida Kahlo, Rosa Parks, Malala Yousafsai, Zuzu Angel, Ruth Bader Ginsburg, Maria da Penha, Cléa Carpi, Esperança Garcia, Zilda Arns, entre tantas outras, o antídoto tiro e queda para o pessimismo que possa surgir dessa reflexão. Afinal, a partida em campo só acaba quando o árbitro apita e este apito é coletivo, está com os bons que nunca devem silenciar. O pessimismo não tem vez.

Conheci Ingrid Zanella graças à política de classe na advocacia, nas trincheiras da OAB/PE, quando passamos a atuar juntos na Primeira Câmara da Seccional, colegiado que ela então recebeu regimentalmente a incumbência de liderar, estando no cargo diretivo de co-Presidente do querido amigo Bruno Baptista.

Daí em diante cultivamos Ingrid e eu uma relação de amizade franca e aberta, de linha direta, sem atravessadores, apoiada em uma lógica cartesiana infalível: ela confia em mim, eu confio nela. Sabemos os dois – muito bem – que a confiança é feita de cristal. Trincou, perdeu. Não se regenera, nem se restaura.

Para quem não sabe – e muitos não sabem – a Primeira Câmara da OAB/PE julga um leque enorme de matérias. Elas vão de pedidos de inscrição em relação aos quais o candidato possua algum aparente entrave (que pode ser total ou parcial) a pedidos de isenção de débitos de anuidades (por razões diversas), o que torna por vezes longas as sessões.

É significativo, em contextos assim, quando certos assuntos podem vir a fomentar embates complexos, que tendem a se arrastar, e outros que vêm e voltam por vezes desnecessariamente, que o barco não perca o rumo e que se oportunize a escuta de todas as facetas que um tema suscita, sem, contudo, repetições inócuas, recusando, ademais, as soluções conflitantes com a jurisprudência e a legislação.

É importante, enfim, que sejam protegidos os valores da segurança jurídica, da previsibilidade e da coerência, para que não se resvale à armadilha do descrédito a reboque de rullings casuísticos. Processo deve ter alma e não capa. Ingrid, até pela vivência de professora, vem cumprindo com altivez este papel de maestrina no âmbito da PCA-OAB/PE, o que é sobretudo meritório que se reconheça e não um favor.

Desde 1/1/2022, como Vice do Presidente Fernando Ribeiro, Ingrid consegue ser um farol de coesão e dinamismo, contribuindo para aglutinar a jovem advocacia e a experiência dos veteranos à gestão com sua alegria que contagia e a sua disposição para o trabalho que não conhece expediente ou cartão de ponto.

A presença de Ingrid na correta navegação dos rumos da OAB/PE – da maneira como enxergo – e sua inserção também na arena nacional qualifica a luta das mulheres de carreira jurídica, de ontem e de hoje, por uma Ordem plural, moderna, participativa, de portas abertas às causas da paridade de gêneros e do enfrentamento a todas as formas de segregação.

Não raro, ainda é escutado que atrás de um grande homem está uma grande mulher. Figuras como Ingrid provam que a escolha do advérbio de lugar é tão infeliz, quanto cruel. Impõe cancelamento. Grandes mulheres projetam-se por suas virtudes e nunca atrás de alguém. Assim como grandes homens. Quando há parceria de almas, as pessoas se tornam grandes juntas.

A todas as mulheres de carreira jurídica neste mês de agosto, a pérola de sabedoria do pensamento de Warren Bennis: “Liderança é caráter em ação”. Viva a força feminina. Viva uma OAB cada vez mais paritária, representativa e inclusiva, pronta para os desafios à frente, na construção de um futuro melhor.

Gustavo Henrique de Brito Alves Freire, advogado