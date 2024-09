Inflação: dois conceitos e duas situações

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Inflação é conceituada como o crescimento persistente do nível geral de preços medido por um indicador que, no Brasil, é o Indice de Preços ao Consumidor Ampliado (IPCA). Uma das causas da inflação é quando a demanda agregada composta pelo consumo das famílias, investimento privado, governo (consumo e investimento) e exportações (procura externa) no seu conjunto ou subconjunto se situa acima ou no limite da capacidade produtiva da economia, ou seja, quando a oferta agregada não consegue atender a demanda em expansão. Neste caso, os preços tendem a subir gerando a denominada inflação de demanda.

Todavia, há situações em que aumentos de preços decorrem de choques vindos do lado da oferta, ou seja, disrupção nos suprimentos das cadeias produtivas que colapsam gerando escassez e o consequente aumento de preços. Isso foi o que aconteceu em escala mundial durante a Pandemia do Covid 19. A inflação assolou os Estados Unidos, Europa e Brasil levando os bancos centrais a elevar os juros, arma ineficaz quando a inflação decorre de choques de preços. No caso da inflação de demanda, porém, a elevação de juros é geralmente eficaz para conter a procura por bens e serviços pois torna o crédito mais caro para as famílias e os investidores, inibindo o consumo e o investimento. A única forma de conter choques de preços é elevando a oferta dos elos escassos das cadeias produtivas. Juros não funcionam.

Uso esses conceitos para analisar duas situações: uma nos Estados Unidos e a outra no Brasil. No caso americano, o Governo Joe Biden tem sido criticado por republicanos liderados pelo ex-Presidente e agora novamente candidato Donald Trump por ser responsável pela inflação de perto dos 10% ao ano que assolou os Estados Unidos entre 2021 e 2023, embora decrescente durante o período. Agora, agora em 2024, a inflação cedeu para cerca de 2,5% ao ano, sinalizando que a próxima reunião do Federal Reserve, o Banco Central americano vai ser a de começar a reduzir a taxa básica de juros daquele país que hoje se situa entre 5,25% e 5,5%. O que fez, todavia, a inflação ceder não foi o aumento dos juros, mas o restabelecimento das cadeias de suprimento que foram interrompidas durante a pandemia. Os bancos centrais não têm poder sobre as cadeias globais de valor. Contudo, a culpa foi politicamente colocada nas costas de Biden, tornando-se durante a campanha eleitoral americana em crítica a sua Presidência e a de sua vice agora candidata competitiva de Trump. Uma narrativa falsa que está sendo disseminada entre os eleitores americanos nesta polarizada eleição presidencial.

A outra situação ocorreu no Brasil quando foram anunciadas as taxas de crescimento da economia de 1,4% no segundo trimestre em relação ao primeiro trimestre deste ano. O mercado financeiro em vez de se animar, regrediu no dia seguinte ao anúncio do bom desempenho da economia no primeiro semestre de 2024 em relação a 2023. Motivo da preocupação: a inflação. A premissa é que o crescimento da economia iria gerar uma inflação de demanda. Isso só seria verdadeiro se a capacidade instalada para a produção (oferta agregada) de bens e serviços não suportasse a expansão da demanda. Ou seja, a demanda bateria no teto da oferta, levando ao aumento de preços. Para aumentar a oferta é necessário investir para elevar a capacidade da economia de produzir mais bens e serviços. Se a taxa de investimento público (infraestrutura econômica e social e empresas estatais) e privado (construção e ampliação de unidades produtivas, aquisição de máquinas equipamentos, edificações, etc.) subir substancialmente a capacidade da economia vai se ampliar para acolher o aumento da demanda, gerando crescimento sem inflação. O mercado financeiro tem razão em se preocupar se a taxa de investimento estagnar ou declinar. O investimento público depende cada vez menos de recursos do orçamento, mas parcerias pública-privadas podem e devem avançar. O investimento privado, por sua vez, pode se levar se houver melhoria no ambiente de negócios e se novas fontes de financiamento seja por ações, debentures ou fundos de investimento prosperarem. O que não se deve é partir do princípio de que mais crescimento gera necessariamente inflação. Com a palavra os investidores privados que podem identificar na expansão da atividade econômica novas oportunidades de investimento e de financiamento.

Jorge Jatobá, doutor em Economia, Professor Titular da UFPE, Ex-Secretário da Fazenda de Pernambuco, Presidente do Conselho de Honra do LIDE-PE. Sócio da CEPLAN- Consultoria Econômica e Planejamento