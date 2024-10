Mindset de crescimento e força interior

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Quem tem o mindset de crescimento, enfrenta e supera obstáculos com confiança, porque entende que sua capacidade de lidar com situações difíceis.

Ter força interior significa ter a capacidade de se manter forte, confiante e motivado diante de dificuldades, buscando sempre aprender e crescer a partir das experiências vividas. A força interior tem a ver com a habilidade de se conectar com os seus valores e com o seu propósito de vida. Daí, é possível encontrar a determinação e a coragem necessárias para seguir em frente, sem desistir daquilo que se propôs a fazer.

Embora seja uma qualidade geralmente associada à invencibilidade ou à ausência de fraquezas emocionais, é importante ressaltar que ser internamente forte não significa ser invencível ou nunca sentir medo ou insegurança. Na verdade, a força interior implica em ter a capacidade de reconhecer essas emoções e enfrentá-las, aprender com elas e crescer a partir delas. Ela coexiste com as nossas fraquezas e é pelo enfrentamento delas que se torna maior.

A mentalidade de crescimento é uma característica fundamental de uma pessoa com força interior. Ter tal mentalidade não significa que as pessoas com força interior não enfrentem fracassos ou obstáculos, e sim que elas estão sempre dispostas a experimentar e arriscar, mesmo que haja a possibilidade de não serem bem-sucedidas. Um ponto interessante a ressaltar é que a mentalidade de crescimento é uma característica fundamental de uma pessoa com força interior e, ao mesmo tempo, a força interior gera uma mentalidade de crescimento. Isso quer dizer que o caminho da mentalidade de crescimento e a força interior alimentam-se mutuamente, criando uma sinergia que leva o indivíduo a ter cada vez mais de ambos os elementos.

Quando alguém tem o mindset de crescimento, enfrenta e supera obstáculos com confiança, porque entende que sua capacidade de lidar com situações difíceis pode ser sempre melhorada. Isso, por sua vez, contribui para a força interior da pessoa, pois ela se sente capaz e segura quanto à sua capacidade de lidar com o que a vida lhe traz. Dessa forma, nota-se que é preciso buscar se conectar consigo mesmo, seu eu interior, para se desenvolver com força e o mindset correto.

Janguiê Diniz , frundador e presidente do Conselho de Administração do grupo Ser Educacional - Presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo