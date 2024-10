Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A atual conjuntura econômica brasileira está exigindo que as empresas sejam ágeis e flexíveis para navegar em um mar de incertezas e turbulências, marcado por juros altos, inflação persistente e mudanças tecnológicas muito rápidas, impondo desafios em qualquer tipo de negócio. Atualmente, os juros brasileiros são um dos mais altos do mundo, representando um obstáculo significativo para todos os setores da nossa economia, refletindo no custo de produção ,encarecendo os produtos finais e comprometendo a competividade das empresas.

A alta recente do dólar, aliado ao esforço de conter a inflação, levou o Banco Central do Brasil (BACEN) a elevar a Taxa SELIC em 0,25%, na semana passada, atingindo 10,75% ao ano, implicando em um cenário de diminuição do poder de compra, encarecendo o consumo e de aumento dos juros no mercado de crédito. Diante desse contexto desafiador, a busca pela otimização e a necessidade de olhar para o futuro é de fundamental importância para garantir a sobrevivência e o sucesso das empresas a longo prazo. Toda empresa busca alcançar competência, otimização e lucratividade de forma eficiente. No entanto, para atingir esses objetivo é fundamental equilibrar a eficiência operacional com a necessidade de redução de custos e a crescente demanda por inovação, em um ambiente de constante transformação tecnológica.

Num ambiente econômico desafiador, a excelência operacional é crucial para possibilitar a continuidade e a prosperidade das empresas, sendo a tecnologia uma aliada poderosa, proporcionando soluções para a otimização dos processos, a redução dos custos e o incremento da produtividade. A combinação das diferentes tecnologias permite que as empresas alcancem níveis de eficiência e produtividade sem precedentes, estabelecendo uma base sólida para enfrentar os desafios diários. Com a rápida evolução tecnológica, a falta de atualização e acompanhamento pode ser fatal para as empresas. Por isso, a inovação é fundamental para a prosperidade das empresas. A tecnologia atua como um poderoso motor de avanço e progresso, promovendo a automação de tarefas, o fornecimento de informações específicas e personalizadas, a melhoria da comunicação e a otimização dos processos em diversos setores.

Dessa forma, a empresa poderá alcançar a prosperidade do empreendimento a longo prazo. Portanto, a habilidade de equilibrar a excelência operacional, com a exploração de novas oportunidades é crucial para garantir os resultados de curto, médio e longo prazo, especialmente em um mundo em rápida evolução tecnológica. Nesse contexto, a tecnologia desempenha um papel fundamental, abrindo caminhos para a otimização dos processos, a criação de novos produtos e serviços e o desenvolvimento de modelos de negócios inovadores, essenciais para a sobrevivência e o sucesso das empresas.

Cláudio Sá Leitão, conselheiro de Empresas e CEO da Sá Leitão Auditores e Consultores