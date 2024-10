Deuzeny Tenório, uma "Alma Mater"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Na década de 1990, a cirurgia cardíaca havia chegado no Recife a um ponto de desenv lvimento semelhante aos melhores centros do mundo. Havíamos estabelecido com um grupo de colegas, em 1971, no Hospital Português, um Serviço que desenvolveu todos os aspectos da especialidade: cirurgia de adultos (especialmente cirurgia de troca valvar, cirurgia coronariana, implante de marcapasso, etc) e também a cirurgia cardíaca pediátrica.

Por volta de 1988, achamos que nosso grupo cirúrgico já tinha maturidade suficiente para estabelecer um programa de transplante de coração. A organização e os cuidados, para que tudo fosse perfeito desde o primeiro caso, seguiu um planejamento rigoroso. Fazíamos reuniões semanais para estudar todos os aspectos do transplante e identificar os problemas existentes. Nesse período tivemos o apoio da Universidade de Cambridge (UK) e do INCOR de São Paulo.

Um dos principais problemas foi identificar um cardiologista experiente, que trabalhasse em tempo integral, e que fosse capaz de escolher os doentes apropriados para o transplante e, sobretudo, fizesse o acompanhamento pré e pós-operatório dos mesmos. Sempre imaginamos que um programa de transplante cardíaco deveria visar resultados a longo prazo.



Identificamos na Dra Deuzeny Tenório, a pessoa perfeita para ocupar esta posição. Mulher competente, educada, estudiosa (e porque não dizer muito bonita) com enorme empatia com os doentes. Organizou todos os protocolos de pré e pós-operatório, além de um ambulatório que funciona com perfeição, sob os seus cuidados até hoje.

A Dra. Deuzeny Tenório é a Alma Mater do programa de transplante cardíaco do Instituto do Coração de Pernambuco, iniciado em agosto de 1991. Por todo o seu trabalho e dedicação ao longo dos últimos 33 anos, nós e toda a medicina pernambucana lhe agradecemos!

Ninguém melhor para receber nossa homenagem no Dia dos Médicos!

Carlos Moraes, presidente de Honra do Instituto do Coração de Pernambuco. Real Hospital Português