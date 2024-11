A avenida mais charmosa da cidade tem 100 anos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Avenida Boa Viagem é uma das mais bonitas e, sem dúvida, a mais charmosa do Recife. Começa na Avenida Antônio de Gois e vai até a Avenida Armindo Moura, no limite entre o Recife e Jaboatão dos Guararapes. Tem 7 km de extensão e atravessa os bairros do Pina, Boa Viagem e Setúbal, que muitos já chamam de bairro. Começou a existir no início do Século 20. Antes, era uma estrada de areia utilizada por pescadores, ligando as praias da zona Sul. Inicialmente, foi chamada de Avenida Beira Mar.

Sua estrutura atual começou a existir há 100 anos, quando a chamada Avenida da Ligação, a atual Herculano Bandeira, começou a ser construída, visando ligar a cidade às praias do Pina e de Boa Viagem, então isoladas apenas com casas de pescadores. Em 1924, quando Boa Viagem passou a ser mais conhecida pelos recifenses, o governador Sérgio Loreto determinou a construção da avenida. em 21 de outubro de 1924. Ele foi de bonde do Recife Antigo até a Ponte do Pina. De lá, seguiu para a Avenida Boa Viagem, numa comitiva com mais de 300 automóveis.

Acompanhando todo seu percurso, no final do Século 20 foi construído o calçadão. Quando foi inaugurada, houve para muitos recifenses a descoberta do mar e da modernidade. Nos primeiros 10 anos, o desenvolvimento do bairro de Boa Viagem se deu no entorno da igrejinha de Nossa Senhora da Boa Viagem, na praça do terminal. Nela, foi construído o Hotel Boa Viagem, durante anos o principal da cidade. Depois, aconteceu a expansão com a construção de prédios modernos.

Na fase inicial tinha duas faixas de rolamento, separadas por uma calçada com as luminárias. Depois, virou faixa única. Foram construídas torres para os guardas salva-vidas. Sua numeração, durante anos, servia para dividir Boa Viagem, pelo número desses postos. Uma exigência do Código de Obras obriga a separação entre os prédios, evitando que se forme uma parede de concreto. Aos poucos, foram surgindo os edifícios. Alguns ficaram famosos, como o Castelinho, o Holiday, o Califórnia, o Caiçara. E o Acaiaca, que se transformou um ícone na cidade.

Numa das extremidades, surgiu o Cassino Americano, que foi também boate, prostibulo, restaurante e hoje está abandonado. No número 4000 da avenida, o empresário Adelmar da Costa Carvalho construiu a casa-navio, réplica de um transatlântico. Conta a história, que na véspera de ser considerada patrimônio histórico, foi derrubada para dar lugar a um edifício.

A Prefeitura tem um ousado projeto de reforma do calçadão, garantindo uma movimentação constante, inclusive com áreas para restaurantes. A Avenida já é palco de grandes eventos no réveillon e no carnaval. A Padaria Boa Viagem é palco de incontáveis eventos políticos e temos grandes passeatas, como o desfile da Diversidade e religiosos.

A Avenida Boa Viagem tem três pracinhas, a partir da Antônio de Gois, conhecidas como 1º Jardim, 2º Jardim (a mais badalada, com vários restaurantes) e o 3º Jardim.

João Alberto Martins Sobral, editor da coluna João Alberto no Social 1