O alinhamento da estratégia com o orçamento

Essa época do ano é o momento adequado e oportuno para fazer a conexão entre um planejamento estratégico (PE) e o planejamento orçamentário (PO) do próximo exercício. O PE e o PO são ferramentas essenciais para o sucesso de qualquer empresa. O alinhamento entre o PE e o PO é uma prática essencial adotada pelas empresas para impulsionar seu crescimento no mercado. O PE tem como principal função definir a visão, a missão, os objetivos e as metas dos negócios, analisando o ambiente externo e interno da empresa, identificando oportunidades e desafios, bem como pontos fracos e fortes, de modo a colocar em prática e alcançar os resultados desejados. Na análise do PE são definidas estratégias e prioridades de ação, fundamental para manter o foco e otimizar os recursos. O PE não se sustenta sem a correta alocação e a gestão de recursos financeiros, realizada pelo planejamento orçamentário (PO), essencial para viabilizar a execução das ações necessárias ao alcance dos objetivos e metas estabelecidos. Um PE bem estruturado é o guia de uma empresa rumo ao sucesso, apresentando o que fazer e como fazer no momento certo. A partir do PO é possível ter uma melhor projeção do futuro da empresa, a fim de verificar até onde ela pode lucrar e expandir os seus negócios. O PO tem um impacto relevante no PE, uma vez que propicia aos gestores um melhor acompanhamento e controle dos resultados financeiros da empresa. Dessa forma, o PE de uma empresa não pode ser efetuada sem a elaboração e uma análise do PO, pois cada etapa do PE precisa ter uma referência no orçamento. De uma outra forma, o PE é um guia adotado para a tomada de decisões pelas empresas, enquanto que o PO estima as receitas, os custos e as despesas necessárias para atingir os objetivos. No PO é analisado as diretrizes para financiar as ações e os processos em curto prazo. Ao alinhar os elementos integrantes do PE e do PO, os gestores das empresas conseguem, entre outros itens, os seguintes: (1) estabelecer metas e objetivos com base em parâmetros financeiros; (2) ter uma visão mais clara dos gastos e dos investimentos; (3) identificar oportunidades e ameaças; (4) antecipar cenários; (5) tomar decisões estratégicas fundamentadas em dados; (6) evitar decisões baseadas em opiniões de pontos de vista pessoais e subjetivas. De modo a possibilitar o alinhamento entre o PE e o PO, é importante que todos os níveis da empresa participem do processo. A falta de alinhamento, entre o PE e o PO, pode levar: (i) a falta de coordenação nas ações; (ii) o desperdício de recursos; (iii) a ausência de foco. Por fim, o alinhamento entre o PE e PO é fundamental e viável, independente do porte da empresa, pois permite que os gestores estabeleçam metas e objetivos, com chances da empresa alcançar o crescimento e o êxito, dentro do seu mercado.

Cláudio Sá Leitão , conselheiro de Empresas e CEO da Sá Leitão Auditores e Consultores.