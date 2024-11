Em se tratando de Zé Paulinho, conhecido como o rei das pegadinhas, faço questão de saber que "conosco" é esse, mas ele não diz, ordena apenas: Venha urgente.

Quando chego no Leite, uma grata surpresa: abraço afetuoso de meu querido e velho amigo Arthur Moreira Lima, parceiro de jogo de botão, sempre que vinha a Recife. Uma vez, quando eu disse pelo telefone a Zé Paulinho, que era amigo e parceiro de botão do grande pianista, Zé Paulinho duvidou: "Pera um pouquinho." Nos botou no viva voz - e foi uma festa.

Quem pensava que o assunto do encontro foi Beethoven, Mozart, Chopin e Montaigne enganou-se. Começou com Arthur perguntando por Lagoleta, ponta-de-lança de jacarandá, (feito por Volta Seca cangaceiro de Lampião preso na penitenciária da Bahia) que fazia ala com o centroavante Heleno de Freitas no meu time. Ele sempre quis comprar Lagoleta, e eu não vendi, porque artilheiro não se vende - anda muito vasqueiro. Queria comprar também meu goleiro Leça que era de mármore, do tamanho de uma caixa de fósforo, fabricado pelo capoeirista Mestre Pastinha, cuja academia de capoeira era no Pelourinho número 19, que também não vendi. Leça foi comprado pelo Bahia ao América de Recife e formou um trio final famoso com Arnaldo e Zé Grilo, campeão baiano da década de 40. O trio final do seu time era o célebre Castilho, Píndaro e Pinheiro, por ser ele Fluminense roxo. Zé Paulinho, como sempre, pegou uma discussão comigo porque escalou Bita, como centroavante do hipotético selecionado pernambucano de todos os tempos, e eu acho que deve ser Vavá, campeão Mundial de 58 na Suécia, ou Ademir Menezes, goleador do Mundial de 1950. "Não sei como dois socialistas torcem por clubes de elite: Fluminense e Naútico", provoquei. E pra não dizer que não falamos em música (Zé Paulinho é pianista), recordamos belas composições de Pixinguinha, Noel Rosa e Chiquinha Gonzaga, interpretadas por Edson Santos, exímio pianista do Leite. Durante o rango, fizemos uma aposta. Quem sabia mais escalação do seu time do coração de cor? Ganhou Zé Paulinho que sabia todas do Náutico. Eu não. Bom almoço.

Arthur Carvalho, da Associação Nacional e Internacional de Imprensa - ANII.