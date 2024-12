Cláudio Sá Leitão: Longevidade e qualidade de vida exigem esforços

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Para viver bem e por muito tempo temos que nos esforçar, pois depende principalmente da atividade física, que é um investimento de longo prazo para a saúde. Os pilares básicos de uma vida saudável são a alimentação e o exercício físico.

No que se refere a alimentação, esta é um meio para alcançar uma vida longa e saudável. Já as atividades e exercícios físicos são fundamentais para a saúde.

Os benefícios da corrida de rua

Uma das várias atividades praticadas nos últimos anos no Brasil é a corrida de rua. Essa prática esportiva gratuita, pode ser realizada em locais públicos das cidades, com relativa segurança, trazendo benefícios comprovados para o corpo e a mente.

Além disso, esse exercício físico desempenha um papel importante na perda de peso, na redução do estresse, na diminuição dos sintomas da ansiedade e da depressão, bem como melhora a qualidade do sono.

Sem falar que, os benefícios do exercício para a saúde são imensos, uma vez que favorece nossa autoestima, proporciona mais resistência física, aumenta a força muscular e regula o metabolismo.

Aliado a isso tudo, a corrida e o exercício físico ainda auxiliam na prevenção da osteoporose, das doenças do coração e do câncer, proporcionando um aumento na qualidade de vida e na independência daqueles que estão na terceira idade.

Sociedade com indicativos de que viveremos muito

No cenário atual, tudo indica que estamos caminhando para uma sociedade envelhecida e com indicativos de que viveremos muito.

Para tanto, precisamos estar preparados adequadamente (fisicamente e financeiramente), por meio de um planejamento para a aposentadoria, que também se trata de uma tarefa desafiadora, exigindo esforço contínuo ao longo da vida.

A importância de um planejamento financeiro diz respeito a formação de uma poupança de longo prazo para a longevidade, a fim de não chegar à terceira idade sem reservas ou com reservas inferiores as suas reais necessidades.

Casualidade indesejáveis nas nossas vidas

Ao longo da minha experiência profissional, de mais de 50 anos, observei que, na prática, existem basicamente duas “casualidades” indesejáveis que podem ocorrer em nossas vidas:

Quando poupamos muito e vivemos pouco tempo para usufruir Quando a longevidade supera a modesta reserva financeira.

Com o aumento da expectativa de vida, a segunda hipótese se torna mais provável de acontecer.

Daí surge a inevitável pergunta: por quanto tempo precisamos poupar, para que as reservas durem até o fim da vida?

A tarefa de preparação para a longevidade, exige que cada um se proteja da melhor forma possível, mediante um seguro de sobrevida, o qual possa gerar uma renda para quem atingir ou superar uma determinada idade, ou ainda uma reserva financeira, além de qualquer outro tipo de rendimento que tranquilize na aposentadoria.

Em suma, vivemos um momento histórico, onde a longevidade humana é celebrada com grande alegria e conquista.

Entretanto, para enfrentar os efeitos do envelhecimento sobre o corpo e vivermos com qualidade, exige-se esforços para superar as adversidades na área da saúde e no campo financeiro.

Cláudio Sá Leitão, conselheiro de Empresas e CEO da Sá Leitão Auditores e Consultores.