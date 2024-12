Eduardo Carvalho: Ano Novo com propósito para prosperidade

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

É tradição em fim de ano os votos de Próspero Ano Novo! É uma expressão de esperança e otimismo para o futuro. Prosperidade é muito mais do que riqueza econômica e abundância de bens materiais.

Acontece quando as pessoas têm oportunidade de florescer, cumprindo uma vida produtiva, fundamentada em valores, que geram sensação de alegria, êxito, paz interior, bem-estar. É inspirada por atos de generosidade e gratidão. É amiga da harmonia, da beleza, do amor, da humildade.

Numa sociedade próspera, cidadãos recebem educação de qualidade, vivem em paz, sem violência e corrupção, com acesso a ecossistemas eficazes e liberdade de expressão responsável; cuidam de sua saúde física e mental; a dignidade de cada um é respeitada; a justiça é justa e igual para todos; os valores são cultivados nas famílias e nas organizações.

Além disso, as políticas governamentais incentivam inovações, empreendedorismo, empregos de qualidade, crescimento econômico sustentável, onde todos são capazes de construir uma vida sem pobreza, com infraestrutura de qualidade e meio-ambiente cuidado responsavelmente, como um legado para as gerações presentes e futuras.



No novo ano, vamos transformar esse sonho em realidade, definindo propósito de vida, e assumindo o compromisso para fazer diferença no nosso círculo de influência.

Define-se propósito entendendo-se a própria história, quem sou, os valores que pratico, as habilidades e competências que possuo, o que me inspira e motiva a fazer com prazer, o que quero preservar, o que quero mudar, o que me faz feliz, o que gostaria de realizar na vida, como posso colaborar para solucionar os desafios que existem na comunidade, como a família pode evoluir através de minhas ações, como colaborar para um mundo melhor e que legado quero deixar.

Pode ser necessário mudar a mentalidade, os hábitos e as crenças. É um exercício de autoconhecimento, de “por que?”.

“Por que?” inspira uma busca por razões, explicações ou justificativas. Ajuda a entender o mundo, questionando o ecossistema que vive, buscando respostas para dúvidas e incertezas, ajudando a identificar as motivações para as ações.

Ter um propósito traduz um sentimento de fazer parte de algo maior do que si próprio, é a razão que nos leva a buscar algo significativo e a entender qual a nossa missão e visão de futuro.

Ajuda a ter foco, tomar decisões mais assertivas, superar desafios, ser motivado a alcançar objetivos e metas. É essencial que seja fundamentado em valores e cause impacto positivo no mundo.

O propósito orienta, motiva o que se deve aprender e fazer; por quais sonhos/desejos/desafios se empenhar; quais abandonar ou adiar. Não deve ser cravado numa rocha. À medida que experiências são vivenciadas, pode ser aperfeiçoado ou redefinido.

É uma importante fonte de energia para uma vida e carreira profissional significativa, que possibilite a pessoa deixar um legado para a construção de uma sociedade digna.

Uma pessoa com propósito, questiona:

1) O que fez, fez por quê?;

2) O que não fez, não fez por quê?;

3) O que fez e não deveria ter feito, por que o fez?;

4) O que não fez e deveria ter feito, por que não o fez?.

Uma comunidade, formada por pessoas com essa capacidade e liberdade de refletir e expressar o que pensa, caracteriza-se por ser biológica, em que o aprendizado mútuo prospera.

Quando se sabe que está fazendo algo que importa, que faz a diferença para outras pessoas, para o mundo, gera um senso de satisfação. Quando se está trabalhando em algo que inspira, que acredita, que faz sentir entusiasmo, se é capaz de dar o seu melhor e superar desafios.

Um propósito perfeito é a superposição entre fazer o que gosta, o que o mundo precisa, o que você tem competência e habilidade, e o que proporciona retorno financeiro satisfatório para os seus valores básicos de vida

Com o senso de propósito, principalmente, com o entendimento de propósito coletivo, podendo ser, inclusive, global, a pessoa se sente motivada a contribuir para uma sociedade melhor e a desenvolver a habilidade de superar desafios.

É importante se conscientizar que quando não sabe o porto para onde está navegando, nenhum vento ajudará. Uma vida sem propósito é uma vida alienada.

Saudemos o novo ano com propósito de vida claro, e com vontade de ver a nossa comunidade, o nosso país, o mundo próspero.



Eduardo Carvalho, autor do livro “Agente Transformador”