Anderson Gomes: "O papel do JC na disseminação científica em Pernambuco"

Em um mundo onde as mudanças – ou transformações – são uma realidade, esclarecer a sociedade é um papel essencial e relevante para aqueles que têm o conhecimento e os que disseminam o conhecimento

Desde junho deste ano de 2024, uma parceira entre a Academia Pernambucana de Ciências (APC) e o Jornal do Commercio (JC) trouxe para a sociedade pernambucana e para outros leitores do JC, através deste caderno de opinião, 29 textos sobre ciência e seu uso cotidiano, a cada segunda-feira.

Os textos incluíram desde a saúde bucal até o uso da nanotecnologia no dia a dia, passando pela inovação e pela inteligência artificial.

Educação com qualidade, Zootecnia, questões sobre a fome indo até o uso de biomateriais (couro de bode) como alternativa a baterias poluentes fizeram parte dos textos escritos por acadêmicos. Certamente a parceria irá continuar em 2025.

Mas queremos ir além! Há uma necessidade urgente de tornar cada vez mais claro para a população as questões oriundas das mudanças climáticas, que claramente afetaram o Brasil este ano, cujo impacto ambiental já é sentido por todos. Um tema que precisa estar nas escolas e nas casas.

Precisa ser discutido pelos pais, filhos, família. Ainda há tempo de mitigar o processo de deterioração ambiental que é acelerado pelo que fazemos de inadequado ao meio ambiente. Essas questões, climáticas e ambientais, afetam diretamente nossa saúde e qualidade de vida.

Mas há também a transformação energética. Cada vez mais vemos energia solar sendo utilizada, além da eólica, e precisamos progredir. Uma outra transformação em curso é o uso das ferramentas de inteligência artificial. Não tem volta! Devemos nos adaptar e usar o melhor da IA, que já está nos nossos celulares e disponível a todos.

Este conjunto de transformações ou têm início na ciência – e se transformam em tecnologia e inovação a serviço da sociedade – ou precisam da ciência para ajudar a mitigar ou resolver questões decorrentes destas mudanças.

A APC, em 2025, irá às escolas e outros locais onde a sociedade precise ouvir sobre o papel da ciência no mundo atual. Iremos presencialmente, mas também poderemos ir virtualmente através de programa de televisão e outras mídias.

A sociedade também precisa acompanhar os investimentos do Governo do Estado na ciência e tecnologia em Pernambuco, usando recursos oriundos do imposto arrecadado, e qual o retorno para a sociedade. Recentemente, foram anunciados recursos para serem administrados pela FACEPE, a Fundação de Apoio à Ciência do Estado de Pernambuco, que são alvissareiros e merecem todo nosso reconhecimento.

O apoio à divulgação científica é um dos maiores investimentos que um governo estadual pode fazer, em particular através da Educação, nas escolas e parques científicos como o Espaço Ciência, bem como das instituições que atuam em ciência, tecnologia e inovação no Estado.

Que 2025 possa trazer mais conhecimento para a sociedade, pois só com educação e ciência poderemos ter um desenvolvimento econômico sustentável.

Anderson Gomes, presidente da Academia Pernambucana de Ciências e Professor UFPE