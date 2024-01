Torcidas do crime no futebol

Mais uma vez, a balbúrdia fez parte do confronto que deveria ser apenas esportivo, no Clássico das Multidões, no último sábado. Nada que não fosse previsível, mas as autoridades continuam ineptas e ineficazes, quando se trata de prevenir e impedir as cenas de barbarismo protagonizadas por criminosos vestindo as cores dos clubes pernambucanos de futebol. Se a violência não deixa de ter raízes profundas na sociedade brasileira, mais ainda em nosso estado, isso não atenua a falta de preparo institucional, demonstrado aqui e em outras partes do país, para conter os vândalos e os bandidos que fazem das partidas ocasiões propícias à briga de gangues, arrastões e turbas, assustando e pondo em risco a maioria da população.

O mais recente episódio, antes do jogo entre Sport e Santa Cruz pelo campeonato estadual, na Arena, infelizmente não se desconecta do histórico em nossos estádios, nem se decola da realidade vista no país. Podemos recordar alguns casos, nos últimos meses. Em novembro, torcedores do Boca Juniors, da Argentina, foram agredidos por torcedores do Fluminense, no Rio de Janeiro, dias antes da final da Copa Libertadores da América. Torcidas organizadas do tricolor partiram para cima de grupos de argentinos reunidos em Copacabana, alarmando os turistas e manchando a expectativa pela decisão.

No Ceará, as torcidas do Fortaleza intensificaram as incursões violentas desde julho de 2022, quando a falta de energia no estádio foi motivo para um conflito de grandes proporções. No ano passado, na semifinal contra o Corinthians, em São Paulo, duas organizadas do Fortaleza brigaram entre si. Poucos dias depois, uma pessoa foi assassinada brutalmente, na frente da sede de uma das organizadas. O presidente do clube sugeriu, não sem razão, que a tecnologia de reconhecimento facial chegue aos estádios, para identificar e punir os marginais. E janeiro deste ano, dois torcedores do Baraúnas, em Mossoró, no Rio Grande do Norte, foram baleados, um dia após a vitória do time em um clássico. O clube divulgou nota oficial afirmando que não reconhece mais duas torcidas organizadas do clube, solicitando reforço policial para que não acompanhem mais os jogos da equipe.

No último sábado, a reabertura da temporada de clássicos começou com muita violência antes da partida, sem surpresa. Vídeos nas redes sociais registraram a PE-15 transformada em zona de guerra urbana, com a troca de tiros e pedras. A polícia presente buscou fazer sua parte, sem condições efetivas de dominar o caos. Alguns torcedores foram detidos, em Santo Amaro, longe da Arena em São Lourenço da Mata. O governo do Estado divulgou que foram apreendidas granadas, soqueiras e fogos de artifício com os bandidos uniformizados.

Movimentando milhões de reais por temporada, com disputas locais, regionais, nacionais e internacionais, o futebol brasileiro precisa oferecer mais segurança para os verdadeiros torcedores. Com mais inteligência e tecnologia, e menos condescendência com as organizadas do crime.