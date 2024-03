Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Desumanidade no metrô do Recife

É desumano a situação que os usuários estão passando no metrô do Recife. Não querem privatizar essa sucata, mas não melhoraram nada. Está cada dia pior. As latas velhas da Linha Sul seguem com velocidade reduzida entre as estações Imbiribeira e Antônio Falcão. Quando vão consertar isso? Transporte público é um serviço essencial para a população, deveria ser prioridade do governo.

Leonardo Freitas, por e-mail



Pão e circo

Infelizmente ainda vivemos nos tempos da política do pão e circo. Foram R$ 90 milhões gastos com propaganda, outros tantos milhões com o Carnaval, enquanto a cidade do Recife não tem saneamento básico e infraestrutura. Mas, para os alienados, o importante foi o prefeito ter pintado o cabelo e ter contratado artistas para realizar shows aberto ao público. Está chegando eleição e a massa de manobra, infelizmente, vai reelegê-lo. Enquanto isso, o Recife agoniza.

Carmem Mendes, via redes sociais

Canal de Boa Viagem segue sem limpeza

Em 2022, o Prefeito do Recife, João Campos, anunciou um investimento de R$ 20 milhões para limpeza dos 99 canais que cortam a capital pernambucana. Segundo a Emlurb, o canal do Jordão, localizado no bairro da Imbiribeira, foi o primeiro a ser contemplado. A limpeza contou com 15 trabalhadores e o apoio de uma escavadeira. Já no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, tem um canal que aguarda até hoje o desassoreamento. Até hoje, nenhum trabalhador e muito menos uma retroescavadeira esteve no local para limpeza. Aguardamos uma resposta da Emlurb.

Wellington Monteiro, por e-mail

População tem culpa pelos alagamentos



Todo ano temos alagamentos durante o inverno? Sim. As Prefeituras têm responsabilidades pela falta de manutenção nas galerias pluviais e pela demora da coleta? Sim. Mas não podemos isentar de responsabilidade a população e os comerciantes que realizam o descarte de lixo de maneira irregular e fora do dia determinado. Não adianta reclamar dos políticos e, quando está na rua, ser incapaz de jogar o lixo no coletor. Reclamar é mais fácil do que fazer a sua parte.

Rafael Batista, por e-mail

Reparos em dias de abastecimento d'água

A última vez que a Compesa abasteceu aqui no bairro do Jordão foi no dia 9 de março. Era para chegar água novamente na quarta-feira (13), mas não houve abastecimento. Isso porque, a referida Companhia resolveu reparar a rede nesse dia. Parece proposital, pois os reparos sempre acontecem em dias de fornecimento de água. Por que a Compesa não utiliza os dias sem o abastecimento para realizar consertos?

Emmanuel Ferraz, por e-mail

Cratera em São Lourenço da Mata

Tem uma cratera enorme aqui na Dr. Pedro Augusto Correa de Araújo, em São Lourenço da Mata, defronte ao ginásio de esportes Pereirão. Os funcionários da Compesa vieram ao local para sanar um vazamento, mas pioraram a situação. Nem os ônibus estão conseguindo passar devido ao tamanho do buraco. Pedimos providências urgentes.

Fábio Santana, por e-mail

Ponto de ônibus deteriorado

Olha a situação do ponto de ônibus de número 100176, localizada na Rua Edgar D'Amorim, no bairro das Graças. O teto está completamente destruído, sem oferecer nenhuma proteção contra sol e chuva às pessoas que esperam pelo transporte público. Peço que o Grande Recife Consórcio de Transportes Metropolitano faça a devida substituição da parada.

Fernando Marinho, por e-mail

Resposta da Neoenergia

Em atenção ao leitor Henrique Lotto, a Neoenergia Pernambuco informa que as interrupções no fornecimento de energia em algumas ruas de Maranguape I foram motivadas por galhos de árvore em contato com a rede de distribuição e a falha em um componente elétrico, que foi prontamente substituído. Em relação ao transformador, o equipamento está dimensionado para a quantidade de clientes regulares da localidade.

