Salários atrasados

A prestadora de serviços terceirizados BBC não paga seus funcionários desde janeiro. Eles trabalham na portaria e na vigilância patrimonial das escolas da Rede Estadual de Pernambuco. A governadora Raquel Lyra sabe deste fato? Basta consultar, como é o caso da Escola Heróis da Restauração, no bairro das Areias, na Zona Oeste do Recife.

Franklin Santos, por e-mail



Queda de energia na Encruzilhada

Tem sido frequente a oscilação e queda de energia na Rua Nossa Senhora da Pompéia, no bairro da Encruzilhada. Notifiquei a Neoenergia e informaram para me dirigir a uma unidade presencial. Ora, para quê? Para repetir a mesma reclamação? Por que já não pedem uma avaliação?



Luiz Guimarães, por e-mail

Materiais de obras esquecidos no Parnamirim

Há quase um mês que foi feito um serviço para consertar um buraco que estava se formando na Rua da Estrela, na esquina com a Rua Desembargador Góis Cavalcanti, no bairro do Parnamirim, na Zona Norte do Recife. Entretanto, até hoje, os restos dessa obra continuam amontoados, ocupando uma faixa da rua, causando transtornos aos que por ali circulam e com riscos de acidentes. Solicito à Prefeitura do Recife/Emlurb a imediata remoção desse material “esquecido”.

Miguel Guimarães, por e-mail

Inoperância da SDS-PE

Não sei qual vai ser mais difícil de acontecer e qual vai acontecer, se a recaptura dos fugitivos da penitenciária de Mossoró ou a prisão dos terroristas que depredaram o ônibus que transportava a delegação do Fortaleza. Está na hora de avaliar o inoperante secretário de defesa social que já demonstrou em governo anterior que é omisso e incompetente.

Rômulo Alves, por e-mail

Políticas públicas em Jaboatão

Uma antiga mansão no bairro de Candeias, ocupando toda uma quadra no cruzamento da Avenida Ulisses Montarroyos com a Rua Hermano de Barros, está à venda. Apelo ao prefeito Luiz Medeiros e ao presidente da Câmara Municipal de Jaboatão dos Guararapes, que providenciem a desapropriação do imóvel e instale um equipamento de lazer, de saúde ou de comércio popular. Moradores do lado anterior à Avenida Bernardo Vieira de Melo sofrem o desprezo da Prefeitura com o local. Não temos praças, áreas de lazer, transporte público, policlínica, nem tampouco mercado público. Como citado acima, há imóveis e terrenos disponíveis, o que falta é vontade política. Caso o poder público municipal não intervenha e se faça de cego, surdo e mudo, teremos mais um espigão a tornar ainda mais caótico o trânsito no local.

Fábio Júnior, por e-mail

Demora do VAR

O espetáculo produzido pelo VAR no jogo entre Sport x Santa Cruz, no último sábado (16), é o retrato da bagunça que é o futebol de Pernambuco. Quatorze minutos de paralização para o VAR analisar e anular um gol do Sport, onde dois jogadores estavam visivelmente impedidos. É para ir para o livro Guinness Book (Livro dos recordes).

Sylvio Belém, por e-mail

Resposta da Compesa

Em atenção ao registro do leitor Paulo Lamego, a Compesa informa que enviou uma equipe ontem (18) ao local indicado, na Rua Carlos Pereira Falcão, nas proximidades do número 867, Boa Viagem. Foi identificado um vazamento na rede de abastecimento de água, cujos serviços de reparo foram executados ontem mesmo.

Assessoria de Imprensa