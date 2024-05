VOZ DO LEITOR, 07/05: Moradores com circulação limitada por causa de obra

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A prefeitura de Jaboatão iniciou uma obra em frente à igrejinha de Piedade. Seria ótimo caso a obra não IMPEDISSE a circulação dos moradores, que ficam presos em suas casas, dia após dia! Ninguém consegue entrar ou sair, os carros de aplicativos ou táxis não chegam, os idosos estão em risco. Algo precisa ser feito e com URGÊNCIA!

Pedro Brandini, por e-mail

TAMANDARÉ

Faz alguns anos, eu chegava a essa cidade de praia bonita e de um mar de águas mornas e límpidas, bem cedinho, tomava o café da manhã numa padaria, aonde podia adquirir um exemplar do Jornal do Commercio, e dava um passeio a pés pelo centro que estava sempre limpo. Atualmente, no hotel leio o JC agora pelo site, mas no quesito limpeza essa cidade está a desejar. Nós encontramos entulhos por toda a parte. A prefeitura desse município abandonou o serviço de recolhimento do lixo?



Cláudio de Melo Silva, por e-mail

SEGURANÇA PÚBLICA

O JC publicou que o Governo de Pernambuco, criou um grupo de trabalho formado por alguns municípios, para estudar ações necessárias para diminuir a violência na Região Metropolitana. A ação é digna de aplausos e esperamos que realmente a população sinta o resultado a curto prazo, pois não suportamos mais tanta violência. No entanto gostaria de um esclarecimento, pois não foi incluído no grupo de trabalho um representante do município de Paulista. Será que Paulista está com a violência controlada ou foi por motivos políticos partidários, tendo em vista as próximas eleições municipais?

Amaro Gomes da Silva, por e-mail

NECESSIDADE DE ELEVADORES MODERNOS

Precisei fazer uma pequena cirurgia no joelho, o que, por enquanto, tem limitado minha locomoção. Como sou muito fã da cantora Mariza de Portugal, fui ao show da artista no dia 28, no Teatro Guararapes, e fiquei extremamente revoltada de ver os elevadores quebrados. Tem apenas um funcionando, que, para seu uso, foi preciso a ajuda de uma funcionária. Só que tinham muitas pessoas precisando de um só elevador, apertado e muito antigo. Acho um absurdo. Pagamos muito caro por shows e não dispomos do mínimo de conforto. Foi nos informado que isto acontece há mais de um ano. No mínimo é falta de compromisso da Administração com o público, não só os idosos, mas todos que precisam de algo tão simples: elevadores funcionando.

Ivanilde Monteiro, por e-mail