Motoristas invadem ciclovias e colocam ciclistas em risco

Falhas estruturais no Recife

Prefeito João Campos, o Recife que você nos mostra nas redes sociais parece encantador, repleto de melhorias e avanços. No entanto, quando a chuva chega, vemos um Recife diferente, um Recife sem filtro. As enchentes, o caos no trânsito e os transtornos que a população enfrenta nos lembram que ainda há muito a ser feito. A gestão de João Campos tem investido em uma imagem polida do Recife nas redes sociais, destacando obras e projetos que pintam um quadro positivo da cidade. No entanto, a realidade vivida pelos recifenses, especialmente durante o período de chuvas, expõe uma série de falhas estruturais que não podem ser ignoradas. A população espera não apenas promessas, mas ações concretas que melhorem verdadeiramente a qualidade de vida no Recife.

Uilder Lima, via redes sociais

Alagamentos

Até quando nós pernambucanos vamos enfrentar esses alagamentos em dias de chuva? Há quantas décadas que as principais vias de nossas cidades ficam alagadas? Agora, para piorar, estamos enfrentando outro problema gravíssimo, pois não precisa nem chover para alagar tudo, só basta a maré está cheia. Até quando prefeitos e governadora?

Kleiton Dias, via redes sociais

Ciclistas em risco com desrespeito de motoristas

Infelizmente me deparo diariamente com cenas de motoristas e motociclistas invadindo as ciclovias, desta vez, fiz o flagra na Rua da Aurora, no semáforo em frente ao monumento Tortura Nunca Mais. Além de ser um desrespeito com o ciclista, também coloca a vida daqueles que optam por levar uma vida saudável em risco. Peço uma ação mais efetiva da CTTU para fiscalizar essas irregularidades no trânsito, com agentes ou com câmeras de monitoramento. Solicito também maior participação do Detran-PE e da Prefeitura do Recife para que possam fazer campanhas educativas, pois, pelo que tenho visto, já virou um costume dos motoristas recifenses desrespeitar as ciclovias.

Anderson Stevens, via redes sociais

Salários atrasados

A empresa de terceirização BBC vilipendia veementemente seus funcionários lotados nas Escolas da Rede Estadual de Ensino de Pernambuco; pois, até o presente momento, não pagaram os proventos desses profissionais. Um acinte. Muitos com crianças pequenas e pais idosos, passando necessidades e contas atrasadas. Governadora Raquel Lyra, intervenha por esta aguerrida e sofrida classe.

Franklin Santos, por e-mail

Queda constante de energia

É um verdadeiro absurdo o que está ocorrendo no bairro da Iputinga com a falta constante de energia. É rara a semana que não falta energia por horas seguidas, trazendo transtornos para os moradores do bairro. E não adianta reclamar porque a resposta da Neonergia Pernambuco é padrão: já detectamos o problema e estamos solucionando. Tem que haver um basta a esse desmando. Pagamos as contas e queremos um serviço de qualidade.

João Fernandes, por e-mail

Privatização de praias

A proposta de privatização das praias brasileiras, defendida por Flavio Bolsonaro, é extremamente prejudicial ao interesse público. As praias são patrimônio natural e cultural de todos os brasileiros, e sua privatização restringiria o acesso a um bem que deve ser de uso livre e universal. Além disso, a medida favorece a elite econômica, aumentando a desigualdade social e comprometendo o direito de lazer das camadas mais pobres da população. A preservação das praias e seu acesso irrestrito são essenciais para a sustentabilidade ambiental e para garantir que todos possam desfrutar desses espaços naturais, sem discriminação.

Luciano de Oliveira, por e-mail

Resposta da Compesa

Em atendimento à queixa do leitor Rafael Batista, a Compesa explica que não é responsável pelos serviços de drenagem (escoamento da água de chuva). Em virtude da citação de um possível extravasamento de esgoto na Rua 48 com a Avenida Norte – próximo ao Recibom –, no Espinheiro, uma equipe esteve ontem (27) ao local e, de fato, foi comprovada a necessidade de serviços de manutenção na rede coletora de esgoto, sendo executada, de imediato, a ação de desobstrução.

