Ruas sujas no bairro da Encruzilhada

Nós, sofridos cidadãos moradores do bairro da Encruzilhada, rogamos para que a Prefeitura do Recife/ Emlurb faça o papel dela e varra as ruas, podem as árvores que têm seus galhos entrelaçados a rede elétrica. Além disso, rogo para que recolham o lixo acumulado em ruas como: Ceará, Otávio de Freitas, Teófilo de Vasconcelos, Avenida Norte e adjacências. Não basta reformar praça da criança. Faça o básico e trivial, prefeito.

Josias Marins, por e-mail

Sem energia

Tornou-se rotina para os moradores da Iputinga conviver com a falta de energia elétrica aqui no bairro. Na terça-feira (28), por exemplo, faltou energia na Rua Vilalva e arredores às 13h e só retornou às 21h30. Isso tem ocorrido sistematicamente, causando transtornos para os moradores. Alô, Neoenergia, vamos ver o que está acontecendo.



João Alves, por e-mail

Rua sem rede de drenagem de água pluvial e com calçamento deteriorado

Moradores da Rua Gaspar Drumond, no bairro de Afogados, cobram da Prefeitura do Recife/Emlurb a implantação de rede de drenagem de águas pluviais. Já abri vários protocolos conforme abaixo, solicitando rede de drenagem, recuperação da pavimentação, tampas para os bueiros e desobstrução dos mesmos. A Prefeitura do Recife somente faz pintar meio fio e capinação. Agora no mês de maio, quando vieram fazer a limpeza dos bueiros, pediram até a minha vizinha se tinham uma ferramenta para desobstruir o bueiro e, como é mostrado na foto, deixaram o bueiro sem tampa adequada além de fora do lugar. Basta uma chuva de pouca duração e mesmo sem maré alta para a água não escoa por falta da rede de drenagem. Peço que a Emlurb tome uma providência definitiva e implante a rede de drenagem e recupere a pavimentação da rua.

Josimar Miranda, por e-mail

Rua sem rede de drenagem de água pluvial e com calçamento deteriorado - JOSIMAR MIRANDA / VOZ DO LEITOR

Taxação de compras online em sites estrangeiros

A taxação de compras acima de US$ 50,00 em sites estrangeiros é uma medida essencial para proteger a economia nacional e incentivar o consumo local. Essa política ajuda a equilibrar a competição entre empresas nacionais e internacionais, evitando a evasão fiscal e garantindo que os comerciantes locais tenham condições mais justas de concorrência. Além disso, a arrecadação gerada pode ser direcionada para investimentos em infraestrutura, educação e saúde, beneficiando diretamente a população. Ao regulamentar o comércio eletrônico internacional, o governo promove a sustentabilidade econômica e fortalece a indústria nacional, criando empregos e fomentando o desenvolvimento econômico do País.

Luciano de Oliveira, por e-mail

Invasão de veículos nas ciclovias

É impressionante como motoristas e motociclistas não se importam e nem respeitam o espaço dos ciclistas. Na Rua da Aurora, todos os dias e a qualquer horário, a infração que eles cometem de invadir a ciclovia é vista por todos que por ali transitam. Porém, não há nenhum agente de trânsito para multar esses infratores que colocam a vida dos ciclistas em risco.

Genival Paparazzi, por e-mail

Sport em campo

Depois de ser eliminado da Copa do Nordeste de forma vergonhosa pelo Fortaleza, o Sport tem de começar a dar a volta por cima para o restante da temporada. Na Série B, que é o seu principal objetivo do ano - buscar o acesso à Primeira Divisão -, o time rubro-negro vem de duas derrotas consecutivas. Por isso, nesta sexta-feira (31), precisa mais do que nunca da vitória diante do Goiás, fora de casa, para se recuperar e voltar ao G-4.

Lucas Holanda, por e-mail

Resposta da Copergás

Em resposta ao questionamento do leitor Wilson Vieira, a Copergás informa que a obra na Rua Maria Carolina, no bairro de Boa Viagem, tratou-se de um serviço de interligação de cliente à nossa rede de distribuição, iniciado no dia 2 de maio de 2024. Durante a execução dos trabalhos, enfrentamos dificuldades técnicas devido à presença do lençol freático, o que ocasionou um atraso no cronograma originalmente previsto. Informamos que essas dificuldades foram devidamente superadas, resultando na correta interligação do cliente à nossa rede. A vala aberta para a realização do serviço foi fechada, e a próxima etapa, que consiste na reconstituição do pavimento às condições originais, está prevista para ser concluída na próxima semana.

A Copergás reafirma seu compromisso com a eficiência e a qualidade dos serviços prestados, buscando sempre minimizar os transtornos causados à população. Agradecemos a compreensão de todos os moradores e permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Assessoria de Imprensa