Abandono do Hospital Barão de Lucena

Há muitos anos não ia no Hospital Barão de Lucena, mas no último final de semana acabei indo e fiquei estarrecido com o que vi. Um hospital deteriorado, assim que chega parece que está entrando num lugar abandonado, pois o "jardim" de entrada está com mato de mais de um metro de altura, sem varrição e a fachada do hospital suja e mal cuidada. Governadora e Secretária de Saúde, providenciem que seja feita pelo menos a capinação do mato na entrada do hospital e, quem sabe até, a pintura da fachada e da guarita de entrada. Quem vai àquela unidade de saúde agradece esse pouco de dignidade. Constatei também que há um anexo ao Hospital Barão de Lucena que aparentemente está pronto ou em fase final de conclusão. Por que não foi concluído ainda e entregue à população, que precisa e utiliza àquela unidade de saúde para dar condições mais dignas para elas? Com a palavra a Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco.



Clóvis Silva, por e-mail

Asfalto recém-pavimentado começa a ceder em Paulista

Tantos anos de transtorno e esperando que as obras de pavimentação da Avenida Dr. Cláudio José Gueiros Leite, no bairro de Pau Amarelo, em Paulista, terminasse e finalmente foi finalizada. Mas alguns trechos, por exemplo, no cruzamento da referida avenida com a Rua José Geraldo de Castro Paes, durou pouco e já começa a esfarelar. Pedimos que a Prefeitura de Paulista que mande uma equipe para repor o asfalto antes que o buraco aumente.



Ana Paula, por e-mail

Ponte giratória segue interditada

Quando a ponte giratória ficará pronta? A paisagem do Recife Antigo está mudando com a construção de um moderno hotel e um centro de convenções. Interessante, pois ao cruzar a ponte já se tem toda área do Marco Zero e seu comércio. A ponte giratória é fundamental nesse contexto, mas desde que foi interditada, parece esquecida pelo poder público. Um Recife sem pontes, não é o verdadeiro Recife. Que os governantes entendam esse valor.



Gilson Silva, por e-mail

Temperatura dos oceanos

Vivemos tempos em que o calor dos oceanos atinge patamares preocupantes. Urge, portanto, agir com sabedoria e presteza. Em primeiro lugar, a redução drástica das emissões de gases de efeito estufa é imperativa. Ademais, o investimento em energias renováveis e a proteção dos ecossistemas marinhos são medidas essenciais. Reflorestamento costeiro e o uso de tecnologias para captar carbono também se fazem necessários. Por fim, urge fomentar a consciência ambiental global, pois só assim, unidos em prol da natureza, poderemos mitigar os efeitos deletérios que ora se abatem sobre nossos preciosos mares.

Luciano de Oliveira, por e-mail

Vinícius Júnior no topo

Não sou torcedor do Real Madrid, mas torci e vibrei com o título da Liga dos Campeões, no último sábado (1º), por causa de Vinícius Júnior. Esse garoto, esperança da nossa Seleção Brasileira, é merecedor de tudo o que vem conquistando. Mesmo sendo perseguido na Espanha, com os recorrentes casos de racismo, ele se manteve firme, se tornou um personagem mundial no combate ao racismo e tem dado resposta aos críticos dentro de campo, com títulos e gols, assim com fez no fim de semana. A cereja do bolo aconteceu nesta segunda-feira (3), com ele sendo eleito o melhor jogador da edição 2023/2024 da Liga dos Campeões... Um passo importante para quem sabe, no final do ano, ser eleito o melhor jogador do mundo.

Lucas Holanda, por e-mail

Revitalização da Rua da Aurora incompleta

A Prefeitura do Recife anunciou a revitalização da Rua da Aurora em várias etapas, chamadas de varandas. No entanto, após muito alarde, ficou apenas nas "varandas 3 e 4", todo o restante, varandas 1, 2, 5, 6 e 7 estão abandonadas. O que mais chama a atenção é o parapeito de ferro praticamente inexistente, o que torna o local inseguro para a população, sobretudo as crianças.

Wlademir de Moura, por e-mail

Queda do Sport

O que está acontecendo com o Sport? O elenco quer demitir técnico? Os salários estão atrasados? Já são três derrotas consecutivas na Série B (Ituano, Avaí e Goiás) que ocasionaram a saída do Sport no G4. Se quiser subir para a Série A é preciso voltar a vencer urgentemente.

João Guilherme, por e-mail