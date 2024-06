Segregador de ciclofaixa é solução para evitar invasão de veículos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Proteção de barreiras

Há muito tempo que se avisa sobre a situação preocupante das barreiras espalhadas por toda Região Metropolitana do Recife, que correm risco iminente de desabar em dias de chuvas. Na terça-feira, um muro de contenção de barreira desmoronou próximo da casa de uma moradora do bairro do Ibura. Por sorte ou proteção divida, ocorreu um livramento, mas será sempre assim? Será que os prefeitos não vão se mobilizar para evitar possíveis tragédias?

Marta Rejane, via redes sociais

Lona não é solução

Entra ano e sai ano e acontecem tragédias que poderiam ser evitadas nos períodos chuvosos. Lona não segura barreira, mas obras que é bom nada. Por outro lado, todo ano tem dinheiro em caixa para pagar os artistas nas festas de Carnaval e São João, enfeites luminosos no Natal e fogos no Réveillon. São as prioridades dos políticos, que, como sempre não são visando o bem-estar e dignidade da população.

Cátia Lima, via redes sociais

Segregador de ciclofaixa evitaria invasão de veículos

Alô, CTTU, qual a dificuldade para implementar um elemento segregador, que, de fato, separe a pista das ciclofaixas. Uma atitude tão simples e que seria bastante eficaz para evitar a invasão de veículos na faixa exclusiva dos ciclistas. Enquanto isso, temos de contar com o bom senso, o respeito e a educação dos motoristas e motociclistas... Ou seja, não teremos nunca.



Gustavo Barros, via redes sociais

Segregador de ciclofaixa evitaria invasão de veículos - REPRODUÇÃO

Descaso na PE-15 ceifa vidas

É lamentável a situação da PE-15. Sinalização vertical não existe; iluminação não existe; segurança não existe; mas existem novas câmeras de fiscalização eletrônica de trânsito. Infelizmente, os órgãos públicos só pensam em faturar e esquecem de prestar um serviço de qualidade para a população. Na última segunda-feira (3), mais uma pessoa foi vítima de atropelamento na rodovia: um gari foi atingido por um ônibus enquanto pedalava voltando para casa. É revoltante tanto descaso com a PE-15. Completamente esquecida pelo DER-PE.

Pedro Lima, via redes sociais

Vulnerabilidade e insegurança na PE-15

As chuvas que caíram essa semana só expôs a vulnerabilidade das obras na PE-15, no trecho em Olinda. A falta de organização, planejamento, sinalização e, principalmente, segurança têm ceifado vidas. Antes, toda essa bagunça nessa rodovia caótica só trazia transtornos no trânsito e causava o estresse de motoristas, mas ultimamente tem provocado mortes diante do grande descaso do poder público. Exigimos justiça e medidas imediatas para corrigir essas falhas.

Guto Santana, via redes sociais

Serviço militar

O acesso das mulheres ao serviço militar como soldados é um passo fundamental para a inclusão e o fortalecimento das Forças Armadas. A possibilidade de ingresso como sargento temporário já demonstra a capacidade e a importância da participação feminina na instituição. Abrir as portas para o alistamento como soldados permitirá que as mulheres contribuam ainda mais, realizando seus sonhos e enriquecendo a instituição com suas habilidades e perspectivas únicas.

Walter Reis, via redes sociais

Fortaleza próximo do título

Por mais valente que o time do CRB tenha sido no jogo de ida da final da Copa do Nordeste, o Fortaleza tem um elenco muito mais qualificado e venceu com propriedade por 2x0 na Arena Castelão. Mesmo jogando no estádio Rei Pelé, em Maceió, acho pouco provável que o time alagoano consiga reverter o placar no próximo domingo. Acredito que, mais uma vez, o Fortaleza será campeão. E será merecido, pois verdadeiramente é o melhor time do Nordeste há alguns anos.

Lucas Holanda, por e-mail