Motoristas que tentam entrar na rodovia federal pela Rua Boanerges Pereira, no bairro do Jordão não conseguem passar por conta dos enormes buracos

Descaso em maternidade

Faz cinco dias que fui à maternidade no Barros Lima devido a contrações e não fui atendida. Fui transferida do Cisam e, chegando lá, o médico de Plantão mal me examinou. Disse que não tinha motivo para fazer meu parto. O detalhe é que tenho uma cesariana de menos de dois anos, ou seja, há um risco. Eu tenho contrações, mas não tenho dilatação. Esse é o meu terceiro parto e simplesmente fecharam os olhos com a desculpa que sou “baixo risco”. Enfim por conta própria paguei mais de R$ 300 para refazer todos meus exames e estou com diabete gestacional e infecção urinária, tudo por conta do descaso dessa maternidade. Estou cansada de idas e vindas a hospitais e todos sem querer me internar.

Luana Camila, via redes sociais

Crateras inviabilizam rua de acesso à BR-101 Sul

Mais um vez venho solicitar aos órgãos competentes para ver a situação da BR-101 Sul, pois, no encontro da Rua Boanerges Pereira, no bairro do Jordão, em frente à Escola Técnica do Jordão, próximo ao Posto Padre Cícero, o volume de enormes crateras no asfalto tornam a entrada para quem vai adentrar ou sair da referida rua praticamente intransitável. Os danos materiais são constantes, além do perigo de acidente. O local necessita de uma ação emergencial por parte do DNIT, pois isso é um problema antigo e nunca resolvido. A Prefeitura diz que não é atribuição dela, o DNIT afirma que tem um convênio com o DER... E assim o problema continua sem ser resolvido.

Fernando Cordeiro, por e-mail

Greve da Polícia Civil

Eu entendo que aderir à greve é um direito e que lutar por melhorias é essencial. Os policiais civis merecem melhores salários e condições de trabalho, mas paralisar o IML e outros serviços essenciais é prejudicar quem não tem nada a ver com isso. É uma falta de empatia enorme. As pessoas que precisam desses serviços são as mais afetadas, e elas já enfrentam muitas dificuldades.

Wesley Lima, via redes sociais

Criminalidade

A Região Metropolitana do Recife está entregue a bandidagem. Camaragibe, São Lourenço e Jaboatão dos Guararapes estão, diariamente, em destaque por conta das mortes. Enquanto isso, a governadora segue dizendo que diminuiu o número de assassinatos no Estado. Pelo visto ela não acompanha os noticiários.

Mariana Almeida, via redes sociais

Dinheiro desperdiçado

Onde estão os milhões de reais das vendas dos jogadores da base de Náutico, Santa Cruz e Sport nos últimos anos? Jogadores como Raniel, Erick, Thiago, Mikael, Gustavo, Mailson, entre outros. O próximo será Pedro Lima, com destino à Europa. Com esse dinheiro, as diretorias poderiam ter mudado a situação dos nossos clubes, mas desperdiçaram a oportunidade e hoje o futebol pernambucano agoniza. Não souberam investir e hoje não temos mais a projeção nacional como em décadas passadas.

Lucas Holanda, por e-mail

Insulfilm fora dos padrões

Os homens criam leis, normas, decretos e resoluções, mas não têm competência para fiscalizar. É o caso de vários veículos que circulam no Recife com as películas super escuras, ou seja, fora dos padrões estabelecidos pela Resolução n° 989 do Contran, em vigor desde 2 de janeiro de 2023. A resolução estabelece que o limite da transparência da película seja de 70% nos vidros em que o motorista necessita de visibilidade máxima. A regra vale tanto para o vidro do para-brisa quanto os laterais dianteiros. Aqueles que usam o insulfim muito escuro, fora das normas estabelecidas na resolução, sabem que não há fiscalização dos órgãos de trânsito que atuam no Estado e na capital como, CTTU, Bptran e PRF. A essas instituições só interessam multar. Cumprir o que determina a resolução nem pensar.

Maria José, por e-mail

Jogo para se reabilitar

Depois de um início avassalador na Série B, o Sport está a cada rodada despencando na tabela de classificação. Tem a pior sequência da competição nas últimas três rodadas, sendo o único com três derrotas consecutivas. Precisa urgentemente voltar a vencer e se reaproximar do G-4. Uma boa chance para isso será nesta segunda-feira, diante do Paysandu, em casa. O campeonato ainda está no começo e é muito longo, mas não pode vacilar nesse início e deixar o pelotão da frente disparar.

Gabriela Letícia, via redes sociais