Abandono de Abreu e Lima

O município de Abreu e Lima está abandonado. O povo carece de infraestrutura na cidade, segurança, melhor transporte público... Mas, ainda assim, o prefeito fala que está tudo muito bom. Não sei onde ele está vivendo. Só se estiver bom para ele e para os vereadores, que também não fazem nada para os munícipes. Enquanto isso, os moradores da cidade sofrem com o esquecimento do poder público.

Valdete Silva, via redes sociais

Cachês artísticos

De acordo com um portal na internet, a Prefeitura de Saloá, no Agreste Meridional, a 260 quilômetros do Recife, estaria pagando um cachê de R$ 600 mil para o cantor Xand Avião se apresentar nos festejos juninos de cidade. O valor chamou atenção porque Saloá é um dos municípios com pior IDH do Estado, e com prioridades que não incluem a realização de festas.

Antônio Neto, por e-mail

Cais da Aurora em péssimo estado de conservação

Impressiona o estado de abandono do Cais da Aurora, nos trechos não revitalizados. Parece que houve uma segregação: de um lado um local bonito e bem tratado, coincidentemente, em frente aos edifícios de luxo recém-construídos, mas na maior parte o abando impera. Guarda-corpo inexistente ou corroído pela maresia, as luminárias sumiram, piso esburacado, quadra esportiva deteriorada. Quando a Prefeitura do Recife iniciará a revitalização da maior parte do Cais da Aurora?

Wlademir Moura, por e-mail

Sem tratamento dentário

Quem precisa extrair e restaurar os dentes em Paulista não consegue; só pagando. Os pacientes procuram atendimento para fazer tratamento com dentista, na UBS João Abimael, na Rua André Vital de Negreiro, no bairro de Vila Torres Galvão, mas faltam materiais e medicamentos. Até quando teremos que pagar duas vezes (impostos e atendimento particular), porque a saúde pública está na UTI.

Henrique Lotto, por e-mail

Prédios caixão

Sobre a questão dos prédios caixão em Pernambuco, já existe no ar a suspeita de que poucos proprietários terão direito à indenização de R$ 120.000,00. É necessário que Ministério Público, Associações, Assembleia Legislativa e demais órgãos estejam atentos para que mais uma vez o povo não saia prejudicado.

Carlos Nóbrega, por e-mail

Podação de árvores em rede elétrica

Gostaria de pedir a Neoenergia Pernambuco que realizasse a poda das árvores da Rua Adamir Menezes, no Barro. Uma equipe da companhia realizou a podação na Avenida Desembargador Nestor Diógenes de Melo, mas não continuou o serviço na esquina com a referida rua, deixando os galhos por cima da rede de alta tensão. Foram abertos diversos protocolos, em duas ocasiões ocorreram visitas de funcionários da Neoenergia em minha residência para constatar o problema, mas nada fizeram. Peço que, agora, resolvam esse problema.

Mário Júnior, por e-mail

Resposta da Neoenergia

Em resposta ao leitor Wilson Vieira, a Neoenergia Pernambuco informa que enviará uma equipe à Rua Padre Bernardino Pessoa, em Boa Viagem, para analisar o poste informado e promover as ações necessárias até o próximo domingo (16).

