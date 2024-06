Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Assaltos em Paulista

Os usuários do Terminal Integrado Pelópidas Silveira, em Paulista, são assaltados frequentemente na PE-15 ao saírem do terminal. Alguns motoristas preferem não usar o veículo para irem para outros municípios, aí deixam os carros em estacionamentos próximos ao TI, mas quando retornam encontram os veículos arrombados e seus pertencem furtados. São vítimas também os frequentadores do Parque das Palmeiras, área de lazer e de apresentações culturais. Prestamos queixa na SDS e não tomam nenhuma providência. Solicitamos maior policiamento ostensivo para segurança dos usuários.

Amaro Silva, por e-mail

Planos de saúde

A mídia destaca que os planos de saúde tiveram um lucro de 3,3 bilhões no trimestre. Resultado do absurdo reajuste, principalmente dos planos empresariais (25%), sete vezes o valor da inflação. Com seus representantes e defensores dentro do Congresso, essa situação dificilmente será mudada, arcando os usuários com pagamento dessa absurda conta. É bom lembrar também que, apesar desse fabuloso lucro, as operadoras do setor vivem reclamando e pedindo mais.

Sylvio Belém, por e-mail

Entulhos acumulados em Olinda

Atenção, Prefeitura de Olinda, esse lixão irregular situado na Rua José Augusto da Silva Braga, defronte ao número 362, em Bairro Novo, caso não tome providências urgentes, será instalado um lixão oficial. Essa é a terceira vez que denuncio e até agora não tivemos êxito. Desta vez, tem até rato morto nos entulhos e o odor é enorme.

Edson Barreto, por e-mail

Entulhos acumulados em Olinda - EDSON BARRETO / VOZ DO LEITOR

Carga do VEM

O Governo do Estado de Pernambuco trata seus professores em Contratado por Tempo Determinado (CTD) da pior forma, pois até a presente data não carregou seus cartões de passagens VEM. Eles serão obrigados a trabalhar a próprias expensas. Do exíguo salário sobrará o que para as contas, feira, aluguel, etc?

Franklin Santos, por e-mail

Decisões do Legislativo



A última decisão do Legislativo Federal que estarreceu os cidadãos minimamente sensatos foi o de punir mulheres, até crianças vítimas de violência sexual, mais duramente do que o estuprador, nos casos de aborto. Sem falar na equiparação dos usuários de drogas a traficantes. Precisamos pressionar os congressistas para que eles trabalhem por um País mais democrático, seguro e justo.

Célio Cruz, por e-mail

Limpeza pública pendente

Venho através desta coluna denunciar o descaso da Prefeitura do Paulista com a limpeza pública da Rua Dom Bosco, no bairro do Janga, nas proximidades da praia, pois o local está cheio de mato e não tem recolhimento de resíduos há muito tempo. Mais um descaso com os munícipes.

João Matos, por e-mail

Limpeza pública pendente - JOÃO MATOS / VOZ DO LEITOR

Resposta da Neoenergia

Em atenção ao leitor Mário Júnior, a Neoenergia Pernambuco informa que a poda dos galhos de árvore próximos à rede elétrica está programada para ser realizada dentro do prazo de, no máximo, 10 dias.

Assessoria de Imprensa