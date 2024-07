Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

SASSEPE

Venho trazer a público a vexatória situação a que estão sendo submetidos os usuários do SASSEPE aqui na 6ª Região Arcoverde. Não se consegue mais fazer exames porque os laboratórios suspenderam os atendimentos, internamentos e até mesmo atendimentos cirúrgicos. Os médicos dizem que o valor pago pelo governo (por cirurgia) é muito baixo e, portanto, não compensa realizar o procedimento. Tal constrangimento vem acontecendo há um bom tempo, sem que tenha ocorrido qualquer iniciativa governamental para solucionar o problema. Não é razoável que o servidor tenha os valores descontados em seu contracheque todos os meses e quando precisa dos serviços não é atendido. Solicitamos providências das autoridades competentes, a fim de que não permitam mais que famílias inteiras continuem sendo submetidas a esta humilhação.



Severino Silva, por e-mail

Serviço não concluído atrapalha o trânsito na Encruzilhada

Essa enorme cratera segue aberta na Estrada de Belém, na esquina com a Rua Larga do Feitosa, no bairro da Encruzilhada, há pelo menos um mês. Não sei se a Compesa está fazendo algum serviço ou se é a Emlurb… Só sei que o serviço não foi concluído e segue atrapalhando o trânsito e a vida dos motoristas que transitam pela via.

Carolina Reis, por e-mail

Futebolzinho da seleção brasileira

Confesso que defendi o nome de Dorival Júnior no comando da seleção brasileira, mas não estou satisfeito com esse início de trabalho à frente da seleção. Mesmo com jogadores de destaque mundial, como Vinícius Júnior, Rodrygo, Rafinha, Alisson, Militão e companhia, ele não tem conseguido fazer o time render. E, para piorar, insiste em deixar o garoto Endrick no banco, mesmo a seleção carecendo de um camisa 9. Nessa Copa América o desempenho tem sido horrível. Jogos sofríveis contra Costa Rica e Colômbia (dois empates). Se continuar jogando esse futebolzinho, no sábado (6), contra o Uruguai, o Brasil será eliminado.

Lucas Holanda, por e-mail

Atividades infantis em julho

Em julho, mês de férias escolares, as Prefeituras bem que poderiam fazer uma programação infantil nos finais de semana, colocando recreadores, contadores de histórias, peças e outras atividades voltadas para as crianças. Isso iria movimentar os parques e equipamentos públicos e dariam opções para os pais levarem os seus filhos. O que não falta é espaço: Parque da Jaqueira, Parque Capibaribe, Dona Lindu, entre tantos outros locais no Recife e Região Metropolitana.

Vânia Santos, por e-mail

Insegurança em Boa Viagem



O efetivo do 19° Batalhão da Polícia Militar não está dando conta de tantos assaltos aqui em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Mas tenho a certeza onde mora a governadora, Raquel Lyra, e o prefeito do Recife, João Campos, não falta efetivo da PM que circulam 24 horas por dia nas suas residências. Outros órgãos como a Assembleia Legislativa, Câmara Municipal, Palácio do Campo das Princesas e o Tribunal de Justiça, também, são responsáveis pela insegurança que ronda Recife. Lá, encontramos um grande efetivo da PM que prestam serviços às autoridades, sem muito o que fazer, diga-se de passagem, ao invés de estarem nas ruas protegendo à população.

Érique Medeiros, por e-mail

Cais de Santa Rita recém-revitalizado já foi abandonado

Não tem muito tempo a Prefeitura do Recife revitalizou o Cais de Santa Rita, inclusive, realocando parte dos feirantes que antes "sufocavam" o entorno do Mercado de São José, para um pátio organizado. No entanto, a falta de manutenção parece ser um padrão adotado pelo prefeito João Campos. Ou seja, fazem a obra e logo depois abandonam à própria sorte. O cenário é de calçadas praticamente inexistentes, lixo, muito lixo, e alegretes necessitando de reposição de árvores, fotografia que nada combina com projetos grandiosos que se instalaram no entorno, como o Novohotel Recife Marina e o Centro de Convenções.

Wlademir de Moura, por e-mail

Ciclistas invadem calçadão

Quando João Paulo foi prefeito do Recife, ele gastou uma fortuna para reduzir a largura da pista para automóveis da Avenida Boa Viagem, construindo uma pista exclusiva para uso de bicicletas. No entanto, como costumo fazer a minha caminhada matinal no referido calçadão, tenho que fazer malabarismos para não ser atropelado pelos ciclistas. Isso porque, alguns utilizam o local para os pedestres caminharem para pedalar em alta velocidade. Por que algum órgão competente da Prefeitura não faz a devida fiscalização, aplicando multas.



José Valdemar, por e-mail