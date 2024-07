Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Moradores da Rua Expedicionário Guilherme Brasileiro cobram que a Prefeitura do Recife faça o devido calçamento do local que sempre fica enlameado

Furto de energia

É certo que um dos motivos desse aumento na energia elétrica são os furtos/desvios que vêm ocorrendo diretamente nas linhas de transmissão. Por onde ando observo nas invasões as "puxadinhas" dos postes. Entre elas lembro a Neoenergia de Pernambuco por toda Avenida Sul, no bairro de São José. Vemos, também, furtos de energia elétrica nas invasões localizadas na Rua Barão de Souza Leão, no bairro da Imbiribeira, e, nas comunidades localizadas na Rua Ribeiro de Brito e na Rua Ernesto de Paula Santos, ao lado do Viaduto Tancredo Neves, todas em Boa Viagem. Espero que a Concessionária, em respeito a aqueles que pagam suas contas em dia, possa tomar providências.



Wellington Monteiro, por e-mail

Via sem asfaltamento causa transtornos na Iputinga

O prefeito do Recife, João Campos, parece ser um político comprometido com os pleitos da população mais sofrida. Desta forma, em nome dos moradores, apelo para sua compaixão e faça um trabalho de asfaltamento da Rua Expedicionário Guilherme Brasileiro, no bairro da Iputinga, pois a população do local não aguenta mais morar no meio da lama, com mato alto e muriçocas.

Wlademir de Moura, por e-mail

Desrespeito as leis de trânsito

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) é rasgado todos os dias no Recife. Ninguém respeita as leis por aqui. Até parece que não há fiscalização, ou melhor, só são multados que respeitam as leis. As ciclofaixas viraram "ciclomotos", as calçadas viraram ciclofaixas, e os pedestres que lutem para não ser atropelados por uma bicicleta ou um carro saindo dos edifícios.

Rosângela Falcão, via redes sociais

Caixa eletrônico

A agência do Banco do Brasil da Avenida Conselheiro Aguiar, no bairro de Boa Viagem, ao lado do edifício Holiday, contava com 14 máquinas de autoatendimento (caixa eletrônico). E, do nada, o BB retirou dez dessas máquinas. Para piorar, das quatro que ficaram, apenas duas estão funcionando em sua plenitude. É assim que os bancos tratam seus clientes, sem o mínimo respeito.



Douglas Lobato, por e-mail

Afundamento asfáltico



Um afundamento asfáltico no cruzamento da Rua Padre Bernardino Pessoa com a Avenida Conselheiro Aguiar, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, vem causando prejuízos para muitos motoristas. No último domingo (30/06), por exemplo, tive um amargo prejuízo de R$ 600,00 com a perda de um pneu. Pedimos a Emlurb para repor o asfalto antes que acidentes maiores aconteçam.



Maria José, por e-mail

Iluminação pública melhorada

Até que fim a Prefeitura do Recife lembrou de iluminar o caminho do pedestre, colocando postes virados para a caçada. Eles poderiam ser mais bonitinhos, mas já está valendo. Os postes de nossa cidade são os mais feios em linha reta do mundo. Pelo menos esses contam com a iluminação de LED.

Izabel Wanderley, por e-mail

Falta de sinalização no trânsito do Recife

Parece que acabaram as tintas do mundo inteiro, só pode. Porque a Prefeitura do Recife não se pinta mais nada na cidade. As vias apagadas, as ciclofaixas apagadas e sem demarcação. Essa zona do trânsito é por falta de sinalização e educação. Trafegar diariamente na capital pernambucana é uma tremenda aventura.

Jefferson Vicente, via redes sociais