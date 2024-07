Obra inacabada do viaduto do BRT na Avenida Caxangá

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Retorno de Mostra Internacional de Música

A Mostra Internacional de Música de Olinda animava a histórica cidade em julho. A Petrobrás patrocinava o evento que atraia turistas e era pauta da mídia nacional. De tão bem sucedida, a MIMO foi estendida para as cidades de Ouro Preto e Paraty. Veio a pandemia e acabou a festa. O descaso silencioso da Fundarpe, da Secretaria de Cultura do Estado e da Prefeitura de Olinda é ensurdecedor. Não chegou a hora de recuperar a MIMO, governadora?

Nelson Cunha, por e-mail

Obra inacabada do viaduto do BRT da Avenida Caxangá

Uma obra inacabada do BRT da Avenida Caxangá, que deveria estar pronta para a Copa do Mundo de 2014, estampa a incompetência do poder público em administrar nosso dinheiro. Trata-se do viaduto, cuja a única função atual foi a degradação de todo o local. Enquanto que o Rio de Janeiro e São Paulo estão implodindo seus elevados, Recife constrói o seu. No local estava prevista uma estação elevada de BRT e um trabalho de paisagismo embaixo do elevado para minimizar o impacto visual e a degradação inevitável do entorno. Mas nada disso saiu do papel.

Wlademir de Moura, por e-mail

Via irregular em Boa Viagem

Alô, Prefeitura do Recife/Emlurb, tem um afundamento no asfalto bem no cruzamento da Avenida Conselheiro Aguiar com a Rua Padre Bernardino Pessoa, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Peço que mandem uma equipe para providenciar o devido reparo.

Augusto César, por e-mail

Obras desabando

Recife está mesmo a míngua: as estradas em estado precário, as pontes destruídas, os edifícios públicos se deteriorando e, agora, esse desabamento do novo centro de convenções, no Cais de Santa Rita, no bairro de São José. Não temos mais engenheiros como antigamente. Em que faculdade esses mais novos estão se formando? Nada mais se mantém em pé nessa cidade.

Neusa Maria, via redes sociais

Lâmpadas apagadas e mato alto no Sítio Histórico de Olinda

É simplesmente uma vergonha a situação na Rua Beco Pedro Monteiro entre as Ruas Prudente de Morais e Antônio Francisco Gomes, no Sítio Histórico de Olinda. Dois postes estão com duas luzes apagadas há quase dois meses, na iminência de que um estupro, roubo e morte aconteçam. Sem falar que é num local turístico e, além da escuridão, está em total descaso, com mato crescendo desenfreado, sem que uma poda seja feita. Situação vergonha da Prefeitura de Olinda.



Jorge Ponce, por e-mail

Treinadores brasileiros ultrapassados

Vendo a Espanha jogar nessa Eurocopa, fico encantado com o futebol desses dois jovens atacantes Lamine Yamal (16 anos) e Nico Williams (21 anos). Não vi o treinador espanhol dar entrevista dizendo que iria preserva-los por conta da pouca idade e da pressão de jogar na seleção, como Dorival Júnior fez ao justificar o fato de deixar Endrick no banco de reservas. Se depender do treinador, então, o garoto Estêvão, outra joia do Palmeiras, de 16 anos, vai precisar esperar anos para receber uma chance na seleção principal. Por isso que sou favorável de um técnico estrangeiro para comandar a seleção brasileira. Os nossos treinadores pararam no tempo e são completamente ultrapassados.

Lucas Holanda, por e-mail

Falhas de Dorival Júnior

Mais uma decepção da seleção brasileira, desta vez contra o Uruguai. O escrete canarinho marca mal, tem pouca criatividade e parece que não treinou para bater os pênaltis. Apesar de ter gostado inicialmente da contratação do técnico Dorival Júnior, não entendi por que ele não escalou desde o início Endrick para jogar ao lado de Vinícius Júnior e Rodrygo. Poderia ter tentado, pelo menos uma vez, mas preferiu manter seu esquema retranqueiro com dois volantes. Com isso, perdemos criatividade e, nem por isso, deixamos de levar sufoco da Colômbia e do próprio Uruguai, este inclusive jogou metade do segundo tempo sem um jogador. É verdade que a maior culpada disso tudo é a CBF, pois insistiu na mentira de ter o técnico Carlo Ancelotti quando todo o mundo sabia que ele não viria e, pior, manteve Fernando Diniz como interino e dividindo suas atribuições com o Fluminense. Agora, tem que correr contra o tempo para não ficar de fora da Copa Mundo. Em suma, ou Dorival muda seu esquema, ou poderá passar como o técnico que, pela primeira vez, não classificou o Brasil para uma Copa do Mundo.

Marco Wanderley, por e-mail