A denúncia realizada por leitora da coluna é na Rua Professor Júlio Ferreira de Melo, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife

Obras nas estradas

Não adianta o governo realizar operação tapa buracos em estradas que não tem o mínimo de estruturação para suportar a primeira chuva. A exemplo da PE-193, que liga a cidade de Capoeiras a São Bento do Una. Foi feito a operação tapa buracos, porém, a situação está a mesma novamente. Estradas antigas ou mal feitas, como aconteceu com muitas que foram feitas na gestão passada. Uma estrada inaugurada em 2020 e a situação atual já é crítica, devido a má qualidade dos serviços e dos matérias. Por isso não vale a pena investir quase um milhão em um serviço de operação tapa buracos, em uma estrada com essas condições. Melhor refazer os trechos mais críticos, onde a terra cedeu.

Alexandre Araújo, por e-mail

Árvore sem poda e telefones públicos inutilizados

Mais uma vez pedimos a Prefeitura do Recife/Emlurb para podar uma árvore que vem encobrindo a iluminação pública. Com a escuridão se torna perigoso sair à noite para resolver algo. A referida árvore fica na Rua Professor Júlio Ferreira de Melo, próximo ao número 45, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Também na referida rua há mais de uma dezena de telefones públicos, conhecidos popularmente como "orelhões", inutilizados e que também poderiam ser retirados pela operadora de telefonia... Cabe à Prefeitura exigir a retirada.



Maria José, por e-mail

Árvore sem poda e telefones públicos inutilizados - MARIA JOSÉ / VOZ DO LEITOR

Devolução de taxa Detran-PE

Paguei uma taxa em duplicidade no Detran-PE (erro meu), no dia 9 de abril de 2024. Fiz um requerimento solicitando a devolução no dia 20 de maio. Fui convidado para, "presencialmente", confirmar a minha conta bancária, algo que já estava no requerimento, em formulário do órgão. Solicitação atendida, mas até agora não recebi a devolução. Peço que o Detran efetue a devolução do valor que paguei indevidamente.

Silvio Romero, por e-mail

Gestões sem transparência

A população precisa tomar ciência das atribuições de um prefeito e dos vereadores. Eles não são supremos (TCU, STF, TSE). Existem normas a serem cumpridas. O que assistimos são exemplos de obras absurdas que, na verdade, deveriam passar por uma consulta à comunidade (orçamento participativo), tornando assim uma gestão transparente.

Valter Rocha, por e-mail

Falta de manutenção da Av. Conde da Boa Vista

Apesar da criação do Recentro, a gestão municipal parece desconhecer a existência da Avenida Conde da Boa Vista. Lixeiras quebradas, calçadas esburacadas, paradas de ônibus sujas, canteiro central precisando de reposição dos arbustos e jardineiras sem plantas são exemplos do abandono do local. Não existia um projeto de adoção de trechos da via? Seria uma boa solução, já que a Prefeitura se nega a dar a manutenção devida.

Wlademir Moura, por e-mail

Falta de manutenção da Av. Conde da Boa Vista - WLADEMIR MOURA / VOZ DO LEITOR

Seleção brasileira em declínio

Não exageram os críticos quando afirmam que a nossa seleção é a pior de todos os tempos... Na qualidade técnica dos jogadores, na falta de liderança, de vontade e comprometimento em vestir nossa camisa, além da ausência de um treinador a altura da grandeza de nosso futebol. O atual, Dorival Júnior, convocou, escalou e dirigiu mal, não conseguindo nem entrar na roda dos jogadores antes da cobrança dos pênaltis contra o Uruguai. Mas tudo isso não acontece por acaso. É resultado da má gestão do futebol pela CBF e federações estaduais. Era de se esperar que depois do vergonhoso 7 x 1 que sofremos em casa, da Alemanha, há dez anos, algo fosse feito. Aqui estamos e nada mudou, a não ser para piorar.

Sylvio Belém, por e-mail

Parada de ônibus em estado precário

É vergonhosa a situação das paradas de ônibus no Recife. Faz tempo que venho denunciando e nada é feito. É constrangedor perceber a falta de sintonia entre as diversas frentes de trabalho e serviços realizados em prol do cidadão. Nessa foto, na Estrada do Encanamento com Rua Professor Ageu Magalhães, no bairro de Casa Forte, vemos uma calçada novinha e uma Parada de ônibus destruída e totalmente enterrada no novo nível da calçada. É lastimável essa falta de sincronia. É dinheiro público desperdiçado sem nenhum controle. E o cidadão usuário do transporte público que sofra as consequências. Peço que o Grande Recife Consórcio de Transportes Metropolitano tome providências.

Izabel Wanderley, por e-mail