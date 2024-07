Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nós que trabalhamos no horário noturno estamos sofrendo para chegar no trabalho, pois os ônibus ficam presos no trânsito e acabam se atrasando para fazer a viagem seguinte. Nos piores dias, a linha 760 - Dois Unidos/Derby, chega a ficar 1 hora sem passar nenhum veículo entre 17h30 às 19h, quando o intervalo deveria ser de 15 a 20 minutos no máximo. É preciso ter uma fiscalização quanto a esses atrasos e se tomar providências.

Paulo Lima, via redes sociais

Veículo movido à tração animal circula livremente no trânsito do Recife

É cada vez mais comum nos depararmos no trânsito do Recife veículo movido à tração animal. Além de ser proibido por lei municipal, os carroceiros também colocam a vida de motoristas e motociclistas em risco ao trafegarem entre carros, ônibus, motos e caminhões. Cavalo ou burro não pode circular nas vias públicas. Cadê os órgãos competentes para proibir essa atitude dos carroceiros, que insistem em desrespeitar a lei e a colocar a vida das pessoas em risco?



Rafael Batista, por e-mail

Protesto contra situação do metrô

Os passageiros do Metrô do Recife deveriam fazer um grande protesto contra o sucateamento do transporte público. Pois, diariamente, uma hora tem metrô, outra hora tem... E nós trabalhadores somos prejudicados, esperando a boa vontade do METROREC. Um verdadeiro absurdo a situação que enfrentamos diariamente. Seria ótimo que os passageiros não andassem de metrô por uma semana, como forma de protesto. Queria ver se não começariam a melhorar a condição do metrô. Um desrespeito total com os passageiros.

Romero Santana, via redes sociais

Policlínica precária em Paulista

Na Policlínica Josino Guerra, localizada na Praça Emílio Russel, no bairro de Maranguape l, em Paulista, os pacientes que procuram remédios para hipertensos e diabéticos não encontram há meses. Agora, para piorar, marcação de consulta com clínico geral só para o mês de novembro. Sem falar que a unidade de saúde está cheia de mato, lixo e um esgoto estourando na frente do posto. Situação lamentável.

Henrique Lotto, por e-mail

Trânsito caótico

O trânsito na Região Metropolitana do Recife pede socorro, pois está cada dia pior. Eu moro no bairro do Zumbi do Pacheco, em Jaboatão dos Guararapes, e todos os dias utilizo ônibus para chegar na estação Tancredo Neves. Um percurso que gasta 40 minutos, mas diariamente ultrapassa esse tempo, chegando a quase duas horas para chegar no destino. Na UR-5, por exemplo, a via é mão dupla, existem mercadinhos, depósitos de bebidas, armazéns de construções e afins... Aí os caminhões começam a descarregar e trava tudo, isso em plena às 7h, hora de pico e que a galera está indo trabalhar, sem contar que quando chega na BR a coisa fica pior, nem o Governo nem a Prefeitura tomam providências. E quem são os prejudicados com isso, o povo. É um verdadeiro desrespeito com a população.

Marluce Coimbra, via redes sociais

Nomeação de policiais penais

Nenhuma medida no âmbito do sistema penitenciário de Pernambuco será tão eficiente quanto a nomeação de todos os formados da Polícia Penal. É necessário efetivo e, para isso, o Governo do Estado tem policiais completamente habilitados e prontos para entrar em atividade. Os 624 policiais penais aprovados em concurso aguardam a nomeação. A sociedade pernambucana está refém da bandidagem e o poder público não está conseguindo conter essa onda de violência. Então, que coloquem mais policiais nas ruas e nas penitenciárias para conter esses criminosos.

Wilton Carlos, via redes sociais

PE-60 alagada

Vejo que de nada adianta informar e reclamar das péssimas condições da PE-60. Há três semanas, nessa mesma e prestigiosa coluna, informei com fotos dos alagamentos nessa rodovia. Essa semana, indo em direção à São José da Coroa Grande, me deparei com o mesmo alagamento, no mesmo local; porém, em maiores proporções. Não sei a quem mais apelar. Gostaria de ter, ao menos, uma previsão de reparação, mas acho que até isso é pedir demais as nossas autoridades.

Mariano Teixeira, por e-mail

Garra da seleção colombiana

Estou impressionado com a garra e a entrega dentro de campo dos jogadores colombianos nessa Copa América. Na verdade, no jogo contra o próprio Brasil, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, já tinham apresentado um excelente futebol e nos venceram. A Colômbia chegou à final por mérito. Mesmo com um jogador a menos desde o primeiro tempo, segurou a seleção do Uruguai e conseguiu a vitória na raça por 1x0. Sem o Brasil na decisão, ficarei na torcida para que a Colômbia derrote os argentinos e conquiste o título.

Lucas Holanda, por e-mail