Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Moradores da Avenida Fagundes Varela, no bairro de Jardim Atlântico, reclamam do odor próximo à padaria e às residências da localidade

Preço dos combustíveis

O reajuste nos preços da gasolina minimiza a repressão inflacionária que, propositalmente ou não, vem sendo exercida pela Petrobras. Na terça-feira (9), a gasolina estava sendo negociada aos distribuidores com 18% de defasagem em relação ao preço internacional de mercado. Isso significa que, se o preço de mercado fosse praticado, o IPCA estaria 0,9% acima do nível atual (considerando que a gasolina responde por 5% do índice). Isso sem contar a defasagem do Diesel, do gás e o efeito inflacionário em cadeia que o aumento dos combustíveis gera. Se os combustíveis estivessem sendo vendidos a preço de mercado internacional, a inflação acumulada de 12 meses estaria facilmente rodando acima da tolerância da meta. Deste modo, é extremamente conveniente para o governo que a Petrobras mantenha os preços defasados.

Leandro Henrique, via redes sociais

Extravasamento de esgoto em Olinda

Na Avenida Fagundes Varela, no bairro de Jardim Atlântico, em Olinda, em frente a Padaria Princesa do Atlântico, um vazamento de esgoto da Compesa está incomodando, há meses, os moradores daquela região; o odor exala de forma que prejudica a própria padaria, os clientes, os transeuntes e as residências próximas... Precisamos de resoluções urgentes da Compesa para conter o extravasamento desse esgoto.

Sandra Cavalcante, por e-mail

Extravasamento de esgoto em Olinda - SANDRA CAVALCANTE / VOZ DO LEITOR

Bagunça dos comerciantes na Av. Beberibe

Certo que todo mundo quer e precisa trabalhar e ter de onde tirar seu sustento, mas esses comerciantes e ambulantes que ficam na Avenida Beberibe, já no trecho do município de Olinda, estão avacalhado demais. Atearam fogo para protestar nessa semana, sendo que eles já tinham sido realocados para um lugar com mais conforto e com bancas para expor seus produtos, mas querem tumultuar o trânsito e a mobilidade de pessoas, carro e ônibus. É bagunçado demais, tanto que é apelido de Índia, pois é o mesmo clima caótico e desorganizado do país asiático. É horrível de passar pelo local a qualquer horário, assim fica complicado.

Rafael Silva, via redes sociais

Comando palmeirense na CBF

Acredito que o futebol brasileira ainda tem jeito. Porém, para isso, tem de colocar a presidenta do Palmeira, Leila Pereira, para comandar a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), além de escolher o treinador português Abel Ferreira para comandar o escrete canarinho. Com essa dobradinha, a seleção brasileira voltaria a ser mais competitiva.

João Guilherme, por e-mail

Borracharia irregular embaixo do viaduto da Via Mangue

É por isso que a popularidade do prefeito do Recife vive em alta: qualquer um pode abrir seu próprio negócio pelas ruas da cidade - mesmo irregularmente -, sem ser importunado. Essa borracharia feita no improviso está localizada na Avenida Antônio Falcão, embaixo do viaduto da Via Mangue, em Boa Viagem. Uma das avenidas mais importante da Zona Sul e ninguém faz nada.

Paulo de Luna, por e-mail

Borracharia irregular embaixo do viaduto da Via Mangue - PAULO DE LUNA / VOZ DO LEITOR

Saúde mental



É muito triste como a saúde mental está sendo ignorada na área da segurança patrimonial em Pernambuco. Não faz um mês que uma mulher jovem, mãe, tirou sua própria vida numa escola estadual de referência no bairro da Macaxeira. Há três anos, perdi um colega com quem trabalhei numa empresa de vigilância. Nessa semana, nessa mesma empresa, outro profissional tirou a sua vida. É lamentável que nem a empresa e nem o Estado fazem nada para cuidar da saúde mental desses profissionais. Imagina a pessoa trabalhar e, no final do mês, não receber o seu salário, tiktes de alimentação e passagens. Todos estão sofrendo pressão e ninguém faz nada.

Henrique Lotto, por e-mail

Postes mal conservados

Vários postes de iluminação da Praça Souto Filho (Praça dos Cachorros), Rua Hoel Sette, no bairro da Jaqueira, estão com a base enferrujada e com os fios expostos. O lugar é bastante frequentado por crianças, idosos e entregadores de deliverys. Além de cachorros, claro. Sugiro a troca ou conserto dos postes e de preferência que a base desses postes seja de concreto, pois a urina dos "pets" acelera essa corrosão.

Izabel Wanderley, por e-mail