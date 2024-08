Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Vazamento de água

Atenção Compesa, existe um vazamento com grande desperdício, em frente ao imóvel 2765 junto ao 2759, na Avenida Beberibe, defronte à Praça do Fundão. Peço que mandem uma equipe para solucionar o problema.

Edson Barreto, por e-mail

Rua sem pavimentação, enlameada e com vários buracos em Paulista

Este é o retrato do abandono pelo qual o município de Paulista, nesta gestão de Yves Ribeiro, passa. O registro é da Rua Tracunhaém, que liga os bairros do Janga e Pau Amarelo. Nesses 3 anos e 7 meses de gestão, nenhuma máquina para terraplanagem foi deslocada para amenizar a situação da supracitada rua. Ressalto que este nem é o pior trecho, pois ele fica ao lado do bloco do Conjunto Beira Mar que desabou e vez ou outra está na mídia local. É um verdadeiro rally para sair de casa... Seja a pé, de bicicleta, automóvel ou ônibus. Já foram protocolados ofícios e promessas foram feitas de pavimentação, mas a apatia da atual gestão é flagrante e notória. A população precisa de serviços executados, pois o IPTU está sendo pago e nada é feito pela localidade.

Carlos Arraes, por e-mail

Eleição municipal

Não há dúvida que a única preocupação da gestão atual da capital é ganhar a eleição. Sorrisos junto ao presidente da República, fotografias de parentes políticos por trás dos bastidores, tentam tapear eleitores e elevar sua artificial superioridade. Enquanto isso, a cidade continua abandonada. Torna-se necessário, neste momento, analisarmos outros candidatos, que apesar de menor "descendência" epopeica, provavelmente são mais preparados e decerto merecem nossos votos.

Ana Menezes, por e-mail

Vândalos e ladrões de fios

As autoridades do Recife, incluindo o prefeito João Campos, as Polícias Civil e Militar, as operadoras de telefonia e a Neoenergia Pernambuco perderam de vez a capacidade de cuidar dos fios de nossa cidade. É uma barbaridade o caos em que estamos vivendo. Por todos os cantos da cidades, os ladrões roubam e danificam tudo e nenhuma resposta é dada a população. Será que as câmeras instaladas por todos os lugares não servem para nada? Nenhum ladrão de fio é pego em flagrante? E os receptadores ninguém sabe quem são? Já não tenho nem vontade de caminhar pela cidade, tamanha é a minha indignação com essa situação de abandono, perigo e falta de respeito para com o cidadão pagador de impostos. O flagrante foi defronte à Drogaria Madalena, esquina da Rua Dom João de Souza, no bairro da Madalena.

Izabel Wanderley, por e-mail

Justiça não localiza empresa processada

Fiz uma compra em um site e a mercadoria foi entregue diferente do que a propaganda mostrava. Tentei devolver e não foi possível. Procurei o óbvio: a Justiça. Audiência marcada. Chego no horário e surpresa: a audiência foi cancelada sem nenhum aviso. Motivo: a justiça não encontrou endereço físico da empresa. Procurei informação e fui orientado por um servidor para ir falar com o Defensor Público. Fui duas vezes e nada. Solicitaram que eu informasse o endereço da reclamada. Pesquisei e informei os possíveis endereços. Um endereço que está no próprio site, o endereço que consta no cartão do CNPJ e um endereço que consegui no WhatsApp da empresa (em todos mostrei o comprovante). E ainda fui "tachado" de inerte. Resultado: arquivado definitivamente. Fica uma pergunta: se a justiça não localiza uma empresa pelo endereço que consta no cartão do CNPJ, a quem devo recorrer? A Receita Federal?

Silvio Romero, por e-mail

Mercados Públicos com estrutura precária

Prefeito João Campos, os Mercados Públicos do Recife pedem socorro. Um exemplo emblemático é o mercado da Madalena, onde uma solução recentemente dada à cobertura da área entre os estabelecimentos comerciais consegue contrariar duas expectativas: recrudescer o calor em dias de sol e desproteger da água o ambiente em dias de chuva. Deve ter sido uma solução importada de algum país acima da linha do Equador. Prefeito, nem só de parques vive a população do Recife. E, nesse caso, o senhor deveria seguir o exemplo dado por muitos países da Europa, onde os mercados públicos são pontos turísticos que atraem uma imensidão de visitantes, pois são limpos, sem o mau cheiro característico dos mercados públicos recifenses, com segurança, etc.

Carlos Alberto, por e-mail

Diminuição da fome e investimento na educação

Apesar de a fome vir diminuindo, segundo a ONU, o Brasil ainda tem 8,4 milhões de pessoas que não têm o que comer direito. É verdade que os programas sociais ajudaram muito nessa redução, mas enquanto não tivermos uma educação básica de qualidade para que se possa dar um emprego e um salário dignos aos cidadãos brasileiros que passam fome, com certeza o número de famintos não cairá substancialmente, pois muitos não conseguem se cadastrar nesses programas sociais.

Marco Wanderley, por e-mail