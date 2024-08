Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Novo parque fica à beira da Avenida Dezessete de Agosto, em Casa Forte, que é uma via extremamente movimentada. Muitas crianças brincam no local

Trânsito caótico no Recife

O trânsito da cidade do Recife está cada vez mais caótico. Ninguém respeita mais a sinalização: diariamente vejo motoristas e motociclistas fazendo conversões proibidas, avançando semáforo, mudando de faixa ou entrando na rua sem ligar o pisca... Está literalmente uma zorra. Até mesmo os motoristas de transporte público dirigem perigosamente, por vezes na faixa da esquerda e cortando os veículos. Não há punição, por isso ninguém respeito o CTB.

André Luiz, via redes sociais

Jardim do Poço segue sem grades

Alô, Prefeitura do Recife/ Emlurb, quando é que vão colocar as grades no Jardim do Poço? O novo parque fica à beira da Avenida Dezessete de Agosto, no bairro de Casa Forte, que é uma via extremamente movimentada, com veículos trafegando em alta velocidade. Ou seja, um enorme perigo, principalmente pela quantidade de crianças brincando no novo equipamento público. Isso é uma questão de segurança e não de estética. Colocar os gradis é urgente. Não esperem acontecer uma tragédia para agir.

Luiz Silva, por e-mail

Ciclistas ameaçados por motoqueiros

Outro dia tinha um motoqueiro buzinando para eu sair da ciclofaixa para que ele pudesse passar. A invasão desses irresponsáveis está cada vez maior e a CTTU, Detran ou qualquer outro órgão fazem absolutamente nada para coibir esse absurdo. Vários ciclistas estão morrendo no trânsito por causa das irregularidades e desrespeito ao espaço de quem opta como transporte a bicicleta. Até quando isso vai seguir desse jeito?

Jamerson Gabriel, via redes sociais

Ciclofaixas sem tachões

Tragédia anunciada. Precisava demorar mais de um ano para voltar com os tachões? Já repararam o desleixo da CTTU na gestão de João Campos com as ciclofaixas? Além de não ampliarem a malha, abandonaram as existentes deixando-as sem pinturas e tachões, principalmente nos subúrbios. Algumas não mais existem, apenas no mapa cicloviário da Prefeitura, mas na prática as vias não mais possuem resquícios do que antes era uma ciclofaixa. Vale pontuar também o novo padrão adotado pela Prefeitura, apenas duas faixas vermelha e branca, sem tachões. O resultado só pode ser esse: mortes de ciclistas.

Carlos Moura, via redes sociais

Necessidades do bairro da Madalena

O bairro da Madalena, na Zona Oeste do Recife, está entregue à própria sorte: as calçadas esburacadas e ou ausentes, lixo por todo lado, vários fios pendurados e se arrastando pelo chão, árvores arrancando pedaço da calçada e prestes a cair, iluminação precária... É assim que está o meu querido bairro da Madalena. Sem falar na ausência de rondas policiais pelas ruas, o que à noite se torna ainda mais perigoso. Chegar em casa se torna um desafio e requer toda atenção para não ser surpreendido pela bandidagem.

Regina Porto, via redes sociais

Rua sem pavimentação, drenagem, saneamento básico em Jaboatão



Nem mesmo a posição de segunda maior arrecadação do estado de Pernambuco dá a cidade de Jaboatão dos Guararapes a capacidade de cuidar dos seus munícipes. Moradores da Rua São Bento, no bairro de Jardim Jordão, são vítimas do descaso da gestão municipal há vários anos e clamam por pavimentação, drenagem, saneamento básico, capinação e áreas de lazer.

Fábio Júnior, por e-mail

Investir nos esportes olímpicos

É impressionante como o governo, as federações e muito menos os investidores apoiam os nossos atletas olímpicos. A cada quatro anos, os nossos guerreiros lutam para sobreviver. Praticar o esporte que ama, que enche o País de orgulho, mas sem incentivo financeiro, sem estrutura adequada para competir de igual para igual contra os atletas estrangeiros. Por isso que me orgulho por cada medalha conquistada pelo Brasil nas Olimpíadas, pois a luta desses atletas é muito maior. Infelizmente, o investimento só vai para os clubes de futebol, que por sinal, está passando vergonha. Basta lembrarmos dos últimos Mundiais de Clubes, quando os times brasileiros foram atropelados pelos europeus, além das péssimas atuações da seleção brasileira, que cada dia está mais longe do tão sonhado hexa da Copa do Mundo. Talvez seja necessário passar a valorizar e a investir mais nos esportes olímpicos, até porque, o Brasil já não é mais o país do futebol.

Lucas Holanda, por e-mail