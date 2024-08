Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Recife fede

O Recife todo fede e muito. O centro da capital parece uma cidade bombardeada em uma guerra civil e cheia de miseráveis ao relento noite e dia. O cidadão sem segurança pública caminha diariamente amedrontado. E o que dói em meio a tantas pesquisas de empregos grandiosas é caminhar por todos os corredores das grandes avenidas e ruas e assistir centenas de lojas e residências fechadas, e com as placas que viraram emblema de como estamos social e economicamente falando: aluga-se e vende-se. O Recife está em ruínas.

Edjailson Xavier, por e-mail

Precariedade do Hospital da Restauração

O incidente trágico no Hospital da Restauração expõe a precariedade nas condições de trabalho que muitos profissionais enfrentam diariamente. A morte de um trabalhador durante a manutenção de um elevador não é só uma perda inestimável para sua família, como também um lembrete doloroso da necessidade urgente de melhorar as normas de segurança e as condições laborais. Precisamos de mais fiscalização e investimentos para garantir que nenhum trabalhador tenha que arriscar sua vida para cumprir sua função.

William Lima, via redes sociais

Lixo e galhos não recolhidos em Olinda

Atenção, Prefeitura de Olinda, já que não executa capinação e poda das árvores, e também não executa os reparos dos buracos existentes, pelo menos mande recolher estes galhos que fica na Rua José Augusto da Silva Braga, defronte ao número 362, em Bairro Novo. É o mínimo que a gestão municipal tem de fazer, pois o local está completamente imundo, quem sofre são os moradores.

Edson Barreto, por e-mail

Sociedade intolerante

As pessoas estão cada vez mais intolerantes e neurastênicas. São casais se matando, e qualquer brincadeira com palavras mal colocadas é motivo de mágoas e brigas. No trânsito, se algum motorista estiver absorto na sua frente e for avisado com uma leve buzinada que o semáforo abriu, ele fica parado e manda você passar por cima do carro dele. O mundo está precisando tomar muito suco de maracujá.

Cláudio de Melo, por e-mail

Desemprego em queda

É importante ver que o desemprego no País caiu para 6,9%. Essa é mais uma conquista do governo, que vem respeitando o equilíbrio fiscal e, mais ainda, a melhoria de vida da população brasileira.

Sylvio Belém, por e-mail

Marta prejudica a seleção brasileira

Com todo respeito e reconhecimento de sua importância para o futebol feminino, mas Marta demonstrou diante da Espanha o porquê ela já deveria ter dado espaço para outra jogadora mais jovem. Nas primeiras partidas das Olimpíadas, a camisa 10 esteve completamente apagada, afinal, os seus 38 anos estão pesando. Como se não bastasse a sua falta de participação nos jogos, quando ela resolveu participar, diante das espanholas, acabou dando um chute no rosto da adversária, de maneira irresponsável, e sendo expulsa corretamente ainda no primeiro tempo, comprometendo diretamente na derrota das brasileiras. Marta foi eleita várias vezes a melhor do mundo, mas ela não é maior que a seleção.

Lucas Holanda, por e-mail

Resposta da Compesa

Em resposta à leitora Izabel Wanderley, a Compesa informa que uma equipe esteve na manhã desta quarta-feira (31) na Rua Pessoa de Melo, em frente ao número 229, na Madalena, e não constatou ponto de vazamento no local. O último serviço realizado no endereço citado ocorreu no dia 25 de julho, que foi a substituição do hidrômetro que havia sido furtado. Após a troca do equipamento, foi resolvida a questão do vazamento.

Assessoria de Imprensa