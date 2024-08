Elevadores quebrados na Restauração

Quem trabalha no Hospital da Restauração sabe que os elevadores, nos últimos meses, vivem dando problemas. Muitas vezes parando de funcionar com pessoas dentro. Isso complica para levar os pacientes de um andar para outro, pois os elevadores vivem quebrando e nunca resolvem em definitivo. Os trabalhadores da manutenção vivem enxugando gelo, coitados. Por conta da negligência do Estado, um profissional perdeu a vida tentando resolver paliativamente o que era para ser trocado há anos. Trabalhamos, muitas vezes, com um único elevador funcionando para o hospital todo. Será que a governadora, que disse que o Hospital da Restauração seria referência na Região Nordeste, não enxerga isso?

Patrícia Rocha, via redes sociais

Hospitais públicos destruídos

É o Hospital da Restauração, é o Hospital Getúlio Vargas, é o Hospital Otávio de Freitas... Todos os hospitais públicos de Pernambuco estão em decadência. Entra gestão, sai gestão e nada é feito para a população. Me digam, então: para que querem construir novos hospitais, se os que já existem estão caindo aos pedaços? Não seria mais útil se unirem em prol da saúde pública, reformar de maneira efetiva esses principais hospitais? Mas, não, precisam justificar tanta gastança de dinheiro. Enquanto isso, a população segue sofrendo.

Denise Correia, via redes sociais

Abrigo de ponto de ônibus completamente destruído

Olha a situação deste abrigo de ponto de ônibus, de número 110021, localizado na Avenida Norte, defronte a uma concessionária no bairro do Espinheiro, sentido subúrbio/ centro, antes do viaduto. O teto está completamente destruído e não protege os passageiros que esperam pelo transporte nem contra o sol e, muito menos, contra a chuva. Sem falar nos bancos, que estão enferrujados e colocando a população em risco de tétano. Peço que o Grande Recife Consórcio de Transportes Metropolitano possa atuar na troca do abrigo dessa parada de ônibus.

Carolina Reis, por e-mail

Mudança horrível no aeroporto

Essa mudança que a Aena fez no local que os passageiros devem esperar os motoristas de aplicativo no Aeroporto Internacional dos Guararapes foi horrível. Um verdadeiro inferno. A estrutura está lamentável, pois não tem rampa para descer o carrinho com as malas, não tem uma coberta para proteger os passageiros do sol e da chuva... Pelo visto, como sempre, foi tudo muito mal planejado e pessimamente executado.

Mirella Santos, via redes sociais

Abandono das ruas e do comércio do centro do Recife

Na última quinta-feira (1º) fui resolver umas demandas no centro do Recife. Deixei o carro no estacionamento do Atacado dos Presentes e saí a pé pela Avenida Conde da Boa Vista, sentido Rua da Aurora. É de dar dó ver inúmeras lojas fechadas, comércio que antes sempre foi bastante movimentado, agora deu lugar a um esvaziamento deprimente das ruas, algo que até condiz com a imundice por toda parte. Chegando na Rua da Imperatriz, local que tenho enorme recordação de ir na infância com minha mãe comprar roupas e depois atravessar a Ponte de Ferro (sim, era uma programação que me encantava quando criança, nos anos de 1990, ver o Rio Capibaribe), vi uma rua completamente vazia. Até pensei que estivesse interditada para as gravações do filme "Agente Secreto", do cineasta pernambucano Kleber Mendonça e que conta com a participação do renomado ator Wagner Moura, mas não... Não se tratava de nenhuma gravação, mas apenas do completo abandono de uma das mais icônicas ruas do Recife. O prefeito João Campos já deixou mais que claro que não se importa com a história da nossa capital, que não valoriza o nosso centro histórico. A sua única preocupação é com a orla de Boa Viagem e construir parques em bairros nobres.

Danilo Peixoto, por e-mail

Rebeca Andrade, orgulho do Brasil

Dá muito orgulho ver a ginasta brasileira Rebeca Andrade conquistando medalha em mais uma Olimpíada. Além do mérito em si, ela também conquistou o respeito e a admiração de uma das melhores ginastas da história, a norte-americana Simone Biles, que já enalteceu a brasileira publicamente. Rebeca é referência, é inspiração para futuras gerações de ginastas. Viva, Rebeca!

Lucas Holanda, por e-mail

Risco de rebaixamento do Náutico

Desisti de torcer para o Náutico. De verdade. Esse é o pior time de toda história do clube. Medo que faz é ser rebaixado para a Série D, algo que não está impossível de acontecer, já que o CSA, time que abre o Z-4, está a três pontos do Náutico. Ou seja, essas últimas quatro rodadas serão de desespero total. Tudo por causa da incompetência não só da atual gestão, mas das passadas também, que deixou o clube em uma situação bastante delicada financeiramente. Só um milagre para salvar o Náutico.

Bruno Pimentel, por e-mail