Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Motoristas que trafegam do Recife ao município do Cabo de Santo Agostinho enfrentam, diariamente, longos congestionamentos na rodovia federal

Péssimo atendimento em banco

A agência do Bradesco do Parnamirim tem um péssimo atendimento. Não tem mais caixa e poucos funcionários. Resultado: os clientes são desrespeitados e pessimamente atendidos. Na segunda-feira (5), às 14h, tinha somente uma funcionária para atender todos os serviços da agência, redundando em grande demora no atendimento. Do jeito que está é melhor fechar logo.

Sylvio Belém, por e-mail

Som alto

Próximo ao Mercado da Encruzilhada, nos finais de semana, é um tormento. Tem um bar que coloca o som nas alturas, sem respeitar os limites e prejudicando os moradores, inclusive, idosos enfermos.

Luiz Guimarães, por e-mail

Congestionamento quilométrico na BR-101 Sul

Moro no Recife, trabalho no Cabo de Santo Agostinho e, todos os dias, tenho enfrentado um engarrafamento descomunal na BR-101 Sul, tanto na ida quanto na volta. Na ida, o congestionamento é próximo à Coca-Cola, em razão da construção de uma passarela. Por vezes, o engarrafamento se prolonga até o viaduto de Prazeres desde cedo. Na volta, obras tapa-buraco próximas à Vitarela ocasionam um engarrafamento desumano. Um absurdo. Levei 3h do Cabo de Santo Agostinho até o Recife. Não é possível que tenhamos que enfrentar esse tipo de situação todos os dias e nada seja feito.



Felipe Lucena, por e-mail

Congestionamento quilométrico na BR-101 Sul - FELIPE LUCENA / VOZ DO LEITOR

Defensoria Pública de PE

O pobre bem que procura Justiça quando se vê prejudicado; no entanto, hoje em dia, a imprensa está se constituindo em seu maior porta voz para denunciar, protestar e requerer direitos. A Defensoria Pública de Pernambuco, entre outros órgãos públicos, foi concebido com esta finalidade de ajudar a promover mais justiça social. Porém, ela, em particular, piorou bastante o atendimento presencial. Existe uma barreira intransponível, pois fazem uma triagem severa e é quase impossível chegar além do térreo do edifício.

Rubenita Afonso, por e-mail

Espírito Olímpico

Nas Olimpíadas de Tóquio, fiquei maravilhado com uma nova modalidade que inaugurava sua participação nos jogos: o skate. Foi fascinante perceber que – sobretudo nas provas femininas - ao mesmo tempo em que as atletas davam tudo de si pelo melhor resultado, havia um senso diferenciado de comunidade entre as representantes dos diferentes países. Elas se motivavam e se consolavam quando alguma apresentação não era tão boa. Me intriguei com o que via, mas depois compreendi que era exatamente este o chamado “espírito olímpico”, que hoje também vejo nos Jogos de Paris.

Paulo Monteiro, por e-mail

Congestionamento

O papel da CTTU é trabalhar no sentido de melhorar a fluidez do trânsito, jamais contribuir para engarrafamentos quilométricos como o que aconteceu no último domingo (4), na Avenida Agamenon Magalhães, por absoluta incompetência dos seus agentes.

Marcelo Maia, por e-mail

Rainha Rebeca Andrade

Os olhos do País se voltam a excepcional performance da nossa ginasta Rebeca Andrade, nas Olimpíadas de Paris. Com a conquista de 6 medalhas olímpicas, na nesta segunda-feira (5), a de ouro na sua apresentação no solo, é justo saudar a nossa Rebeca como Rainha do Brasil. Assim como a imprensa mundial estampa a histórica foto de Rebeca no pódio, sendo reverenciada pelas americanas como a fenomenal Simone Biles (medalha de prata) e Jordan Chiles (medalha de bronze). E para nós brasileiros não poderia ser diferente a comemoração do histórico e inédito feito, já que, também nossa Rebeca, se torna a maior medalhista olímpica do Brasil, deixando para trás os iatistas Robert Scheidt e Torben Grael.

Paulo Panossian, por e-mail

Resposta da Compesa

Em atenção à notificação do leitor Genival Paparazzi, a Compesa esclarece que não havia registro nos canais de atendimento da empresa referente à solicitação de serviço de manutenção de esgoto para a Rua Sete de Setembro, na Boa Vista. A partir da veiculação neste JC, a Compesa enviou uma equipe na quinta-feira (1º) para o diagnóstico e execução do serviço de desobstrução da rede coletora de esgoto da via, intervenção finalizada na madrugada da última sexta-feira (2). Para dar celeridade à execução de serviços, a Compesa reforça a importância de a empresa ser informada por meio dos canais de atendimento, o que pode ser feito pelo site (www.compesa.com.br), aplicativo ou pelo 0800 081 0195.

Assessoria de Imprensa