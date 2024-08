Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A denúncia da leitora é na Rua Igarassu, na Zona Norte do Recife. Com a obstrução do esgoto, o mal cheiro tem tomado conta do local

Se para nós, motoristas "comuns", o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) explicita que é proibido dirigir falando ao celular, o mesmo deveria acontecer com os motoristas de ônibus. Não é raro me deparar com um desses profissionais com o aparelho no ouvido, mesmo com o ônibus em movimento. É de uma irresponsabilidade enorme. Agora eu pergunto: quem multa os motoristas de transporte coletivo? Os agentes da CTTU agem com o mesmo rigor para com esses profissionais, ou é só conosco?

Rodolfo Ferreira, via redes sociais

Extravasamento de esgoto em Casa Forte

Na Rua Igarassu, próximo da esquina com a Rua Leonardo Bezerra Cavalcante, no bairro de Casa Forte, uma galeria de esgoto está obstruída, tornando a calçada imprópria para a passagem de pedestres. Sem falar no forte odor. Peço a Compesa mande uma equipe ao local para fazer a devida desobstrução com urgência.

Izabel Wanderley, por e-mail

Recife atrás de outras capitais

Pernambuco tem segurança zero. Escuridão completa nos principais cartões postais, sujeira a perder de vista... Estamos levando anos luz atrás de Maceió, Natal, Salvador e João Pessoa no turismo. Recife parou no tempo, cidade com comércio fraco, violento, sem estrutura quando chove, engarrafamentos quilométricos, qualidade de vida é péssima. O povo está vendendo seus imóveis antes que desvalorize mais.

José Paulino, via redes sociais

Sem metrô aos domingos

Era só o que faltava: o metrô do Recife deixar de funcionar aos domingos, a partir do próximo dia 25 de agosto. Se ninguém trabalhasse aos domingos era ótimo, mas muita gente trabalha e depende do metrô para ir ao trabalho e voltar para casa. A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) deveria melhorar e não piorar a vida das pessoas.

Anderson Aires, via redes sociais

Veículos estacionados em ciclofaixa

Já se transformou em bagunça. Ninguém respeita as ciclofaixas no Recife, seja no dia a dia, quando motoristas e motociclistas utilizam indevidamente o espaço exclusivo dos ciclistas, seja nos finais de semana quando carros são estacionados em ciclovias permanentes, como nessa ao lado do bar Faaca, no bairro do Parnamirim. Estamos entregues. É no mínimo uma falta de respeito desse mal educados. Cadê a CTTU para disciplinar esses motoristas que insistem em fazer o errado.

Ronaldo Serafim, por e-mail

Adeus, Silvio Santos

O imortalizado extraordinário empresário e comunicador Silvio Santos, que por décadas foi o 'Senhor da Alegria', no sábado (17), deixando grande legado, partiu aos 93 anos de idade. Como incansável trabalhador, criativo, e apresentador inigualável, com sua incontrolável e saudável alegria, foi durante 60 anos de carreira o personagem da nossa TV, que mais se identificou com o povo brasileiro. Vá em Paz, Silvio Santos.

Paulo Panossian, por e-mail

Sport oscila na Série B



Espero estar errado, mas acho que o Sport corre sério risco de, mais uma vez, não conquistar o acesso. A diretoria do Sport se equivocou bastante ao promover a troca entre Mariano Soso por Guto Ferreira no comando técnico do time. Se apegar ao fato de que a última vez que o Sport subiu foi sob o comando de Guto é muito raso para tamanho desafio que ele encontrará nesta temporada. É muito mais fácil trocar o treinador do que qualificar o elenco. Até porque, se não der certo, a direção já tem quem responsabilizar: técnico. Enquanto isso, o time vai oscilando e não se consolida no G-4.

Lucas Holanda, por e-mail