Câmeras de segurança

Gostaria de saber o porquê de as câmeras de segurança de prédios, condomínios e comércios - as que ficam posicionadas para filmar ruas e avenidas - não são interligadas com algum tipo de sistema que as imagens sejam interligadas com a central de polícia. Acredito que isso ajudaria e muito a prevenir os cidadãos contra assaltos, invasões de estabelecimentos privados, além de coibir a ação desses infratores da lei. Pois sabendo disso, pensariam duas vezes antes de praticar algum crime.

João Guilherme, por e-mail

Praça de Casa Forte se transforma em lava jato e estacionamento

A Praça de Casa Forte é um patrimônio da cidade. A sua requalificação pela Prefeitura do Recife é algo digno de aplausos. Todavia, ela hoje é um grande estacionamento a céu aberto. Vários empresariais ao seu entorno, e que não possuem estacionamento, contribuem com esse quadro. Também é verdade que os flanelinhas (e suas taxas extorsivas) e os lavadores de carro (com gambiarras elétricas da iluminação pública) a deixam suja, tumultuada e desorganizada. O que fazer? Essa decisão é, exclusivamente, da Prefeitura. Como cidadão lembro que em cidades organizadas tais espaços são públicos, de fato. Fala-se em Boulevard, Rua do Lazer, etc. Creio que a presença do poder público fazendo a lei ser respeitada (pois já é proibido estacionar nas laterais das praças do Recife) já seria um bom começo.



Inácio Feitosa, por e-mail



Dircon do Ipsep

Na Dircon que fica no bairro do Ipsep o descaso é total. Não existe pessoa para distribuir as fichas, os ar-condicionados não funcionam, vários funcionários conversando e atendimento precário. É um desrespeito com o contribuinte.

Marcel Oliveira, por e-mail

Esgoto entupido

Alô, Compesa. Aqui na Avenida Norte, no número 2760, no bairro da Encruzilhada, o esgoto está entupido e extravasando, dando retorno para as casas. Pior, não conseguimos chamar o serviço da entidade porque ninguém atende no número 0800 081 0195. Peço que enviem uma equipe para realizar o serviço.

Josias Marins, por e-mail

Metrô sucateado e sem investimento

O sistema metroviário do Recife passou pelo menos os últimos 10 anos sem receber investimentos e sendo sucateado. Diante desse descaso na última década, agora, é mais do que necessário que se recebe investimentos milionários para a devida manutenção. Governo Federal e Estadual precisam repassar os valores necessários para a manutenção do sistema, pois a população já não aguenta mais utilizar um metrô tão precário como o nosso.

Erick Nascimento, via redes sociais

Ambulantes invadem calçadas da Avenida Conde da Boa Vista

Ao longo da gestão de Geraldo Júlio, mesmo partido do atual prefeito João Campos, foi feito um trabalho de ordenamento do comércio informal, calcado na reforma da Avenida Conde da Boa Vista. De fato, na época, ficou linda, fazia gosto percorrê-la. No entanto, nos 4 anos de gestão do atual prefeito, a zeladoria no local se tornou precária, bem como a fiscalização do comércio informal, que voltou com tudo nas imediações do Shopping Boa Vista. Tudo isso com a complacência dos fiscais da Prefeitura do Recife. Com isso, a imundice e a desorganização se intensificaram. Enquanto isso, vários fiteiros reservados para os ambulantes estão fechados ao longo de toda a avenida.

Wlademir de Moura, por e-mail

Assaltos no Janga

Aqui no bairro do Janga, no município do Paulista, a insegurança nas ruas é enorme. Pela manhã saímos para trabalhar com medo, pois tem um homem circulando diariamente com uma moto vermelha e assaltando a população. Essa semana a vítima foi o meu sobrinho, mas amanhã poderá outras vítimas. A situação está um absurda e a Polícia Militar não faz nada para combater a criminalidade.

Lúcia Helena, via redes sociais