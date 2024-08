Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A denúncia do leitor é na Rua Teófilo Vasconcelos, no cruzamento com a Rua José Maria, no bairro da Encruzilhada. Risco de acidente no local

Falta de transparência da SDS

A Academia Integrada de Defesa Social (Acides), vinculada à Secretaria de Defesa Social (SDS), é encarregada pela seleção de instrutores para os cursos oferecidos pela PMPE, CBMPE e Polícia Civil. No entanto, a Acides tem demonstrado uma notável falta de transparência no processo de seleção. Atualmente, não são divulgados os nomes dos inscritos, os critérios de seleção ou as pontuações dos candidatos. Os resultados são publicados repentinamente no Boletim Geral, sem qualquer esclarecimento ou feedback para os participantes. Essa falta de clareza gera a impressão de que o processo de seleção pode ser superficial, com escolhas baseadas em critérios pessoais ou de amizade. Esperamos uma posição clara da governadora Raquel Lyra e do Secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, sobre a transparência e a equidade dos processos seletivos realizados pela Acides.

Ciro Leite, por e-mail

Roubo de tampas de esgoto

O roubo das tampas de esgoto, feitas de ferro fundido, está cada vez mais comum. Fico impressionado como conseguem tirar do lugar e levar (mesmo com o enorme peso) sem que ninguém veja. Pelo visto, nem a polícia, pois nunca vi uma notícia informando que prenderam algum bandido de tampa de esgoto. Peço que a Compesa reponha a devida tampa do esgoto, na Rua Teófilo Vasconcelos, no cruzamento com a Rua José Maria, no bairro da Encruzilhada, antes que aconteça um acidente.

Lívia Alves, por e-mail

Queimadas nos canaviais

Até quando iremos suportar a queimada da cana-de-açúcar na cidade de Goiana? Isso é uma verdadeira prova de vida para as pessoas com doença respiratória, além de um verdadeiro ataque ao meio ambiente. Será que não tem nenhum órgão no estado para fiscalizar essa situação?

Valter Rocha, por e-mail

Tribunal de contas

Os Tribunais de Contas são aparelhados por indicações políticas e familiares, contratados sem concurso. São esposas, filhos e demais parentes dos conselheiros. Em Pernambuco, os conselheiros estão colocando seus filhos para sucedê-los como novos conselheiros, perpetuando suas famílias nestes órgãos, pois são cargos vitalícios com altos salários e inúmeros benefícios. Um verdadeiro absurdo.

Carlos Alberto, por e-mail

Desperdício de água e invasão de lavadores de carro

Na Praça Mauá, localizada na Rua Abreu e Lima, do lado da ciclofaixa, no bairro do Rosarinho, os lavadores de carro se apossaram do local e, de quebra, se aproveitam de um cano colocado clandestinamente para encher seus baldes de água. Peço a Compesa que compareça ao local para verificar se a água é da sua competência. Também reforço o apelo a Emlurb que coloque ordem no local, pois está uma bagunça, sem calçadas dignas e uma pracinha totalmente desvirtuada de sua função.

Izabel Wanderley, por e-mail

Estado perde para criminalidade



Eu fiz campanha com recursos próprios para Raquel Lyra ser eleita governadora. Entre outros motivos, por ela ter reduzido a bandidagem em Caruaru. Entretanto, não entendo porque ela não está fazendo o mesmo em todo estado. Os larápios estão fazendo a festa em nossa capital. Por que ela não emprega os mesmos métodos que empregou naquele município? Nas áreas com maior incidência de delitos, policiais à paisana poderiam se misturar aos pedestres, para impor ações mais enérgicas. Enquanto isso, após a audiência de custódia, o bandido sai da delegacia primeiro do que o policial que o prendeu. É muita humilhação para quem dá a vida defendendo o cidadão.



Cláudio de Melo, por e-mail