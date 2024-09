Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A denúncia do leitor é na Rua Barão de Souza Leão, em frente ao Colégio Eduardo Gomes, na Zona Sul do Recife. Via precisa de recapeamento asfáltico

Descaso no centro do Recife

O centro do Recife está abandonado há muitos anos, com comércio falido e apenas algumas ruas sobrevivendo aos trancos e barrancos. Lembro de ir ao “Domingo na Rua” e ver a nossa cidade viva e ativa. Hoje é uma tristeza andar por um Recife abandonado e entregue a flanelinhas que ameaçam os donos de carro que tentam estacionar nas vias públicas, além do risco de assaltos, diante do completo descaso do poder público com a nossa capital.

Thiago Valença, via redes sociais

Esfarelamento de asfalto em Boa Viagem

Já que não existe um órgão específico de fiscalização na Prefeitura do Recife e, se existe, não funciona... O gestor municipal poderia pensar em contratar uma empresa privada, séria e competente, com a "função de auditoria" para fiscalizar todas as empresas privadas e terceirizadas que prestam serviços ao órgão municipal. Como, também, fiscalizar a própria Emlurb, que se mostra incompetente para acompanhar a qualidade dos materiais utilizados nas obras em curso no município. Que, por sinal, são várias em execução que poderiam ser citadas, entre elas, por exemplo, um recapeamento mal feito com material de baixa qualidade que já começa a esfarelar na Rua Barão de Souza Leão, em frente ao Colégio Eduardo Gomes, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Diante de tanto descaso e de péssimas vias, cabe ao motorista dirigir com a atenção redobrada.

Wilson Vieira, por e-mail

Esfarelamento de asfalto em Boa Viagem - WILSON VIEIRA / VOZ DO LEITOR

Fiscalização de trânsito

Muito comum nas primeiras horas do sábado, domingo e segunda-feira encontrarmos veículos que colidiram em uma árvore, num poste, em outro veículo, ou que atropelou um pedestre/ciclista. Em muitos desses casos, o excesso de velocidade está entre uma das causas do sinistro de trânsito, diversas vezes associada ao álcool. São esses condutores que fazem racha, dirigem em alta velocidade, colocam em risco a vida das outras pessoas. Por isso é fundamental a fiscalização por meio das blitzes durante as madrugadas dos finais de semana, além da reativação dos radares após às 22h. Se não respeita a lei de trânsito, talvez passem a respeitar se começar a doer no bolso.

Rômulo Tadeu, via redes sociais

Vítimas de motoristas irresponsáveis

É incrível como todos os dias vemos acidentes de trânsito no Grande Recife. A maioria, por imprudência, irresponsabilidade e descumprimento das leis de trânsito por parte dos motoristas, que invadem ciclofaixas, trafegam por acostamentos, além de desrespeitar a velocidade máxima da via. Como aconteceu na BR-101, com a morte de duas mulheres atropeladas. Assim como elas, inúmeras outras vítimas estão sendo feitas sem que os órgãos responsáveis façam algo para punir severamente esses motoristas e motociclistas que insistem em transformar as nossas ruas e avenidas em bagunça e terra sem lei. Como já venho dizendo: os motoristas pernambucanos são os piores do Brasil. E, muito disso, com a conivência da CTTU, do Detran-PE e dos demais órgãos municipais de trânsito, que não cumprem o seu papel de organizar e educar os motoristas para que a ordem seja mantida nas vias públicas.

Fernando Marinho, por e-mail

Substituição das catracas de ônibus

Queria entender qual a dificuldade de os empresários de empresas de ônibus reinstalarem àquelas catracas maiores que iam do piso ao teto, impedindo que as pessoas pulassem as catracas ou passassem por baixo. Todos os dias, no caminho para o trabalho, presencio pelo menos umas cinco pessoas passando sem pagar. E, a grande maioria, 'noiados'. Os passageiros ficam expostos diariamente a violência urbana. É sempre uma tensão quando o ônibus vai esvaziando. Até desembarcar na minha parada, fico inquieta e nervosa, principalmente quando tem esses meliantes no ônibus. Se não temos proteção nos coletivos, que ao menos coloquem uma catraca que impeça a entrada de quem não paga pela frente. Já ajudaria bastante.

Débora Santos, por e-mail

Árvore impede a visão de semáforo

Gostaria de pedir a Emlurb e a Neoenergia (já que tem galhos entre os fios) que podem os galhos dessa árvore que fica localizada ao lado da parada de ônibus em frente ao novo parque Jardim do Poço, na Avenida Dezessete de Agosto. Isso porque, os motoristas que trafegam pela referida avenida, no sentido cidade/subúrbio, não conseguem enxergar o semáforo a uma média distância, pois os galhos encobrem a visão do sinal de trânsito. Só é possível perceber se está vermelho, amarelo ou verde quando já chega próximo ao cruzamento.

Luiz Silva, por e-mail

Árvore impede a visão de semáforo - LUIZ SILVA / VOZ DO LEITOR

Resposta da Neoenergia

Em atenção à leitora Izabel Wanderley, a Neoenergia Pernambuco informa que, desde o último ano, tem promovido uma série de ações de reordenamento da rede em todo o Estado, com a finalidade de promover a segurança da população por meio da retirada dos cabos de telecomunicações irregulares. As operadoras de telefonia e telecomunicações são diariamente convocadas pela Neoenergia Pernambuco para regularizarem os cabos instalados irregularmente nos postes. O trabalho com foco na segurança da população e redução da poluição visual realizado pela distribuidora é pioneiro no Brasil. Nos anos de 2021, 2022 E 2023, as ações cotidianas de ordenamento de rede removeram mais de 200 toneladas de fiações e equipamentos de telecomunicações. O contrato de compartilhamento dos postes estabelece que cada empresa deve ser responsável por zelar por sua rede. No entanto, as operações de ordenamento seguem sendo conduzidas pela distribuidora de energia pelo fato de a maioria das operadoras não cumprirem com suas obrigações legais.

Assessoria de Imprensa

Resposta da Compesa

Em atenção ao registro do leitor Josias Marins, a Compesa informa que foi realizado o serviço de desobstrução na rede coletora de esgoto na Avenida Norte, nº 2760, bairro da Encruzilha. Durante a execução das intervenções de manutenção, foi identificada a necessidade de conserto de um ramal de esgoto, localizado em frente ao número 2808. As providências estão sendo adotadas para que a ação seja executada em até 15 dias.

Assessoria de Imprensa