Buraco em calçada no Recife Antigo coloca pedestres em risco

A denúncia feita pelo leitor é em um trecho da calçada na Rua Marquês de Olinda, local turístico e que fica na rota do Marco Zero

Erro no sistema de pagamento do governo

Desde que a Secretaria de Administração (SAD-PE) implantou uma nova folha, o FGTS dos funcionários celetistas do governo estadual está vindo todo errado. Muito menor. A mudança de sistema da folha de pagamento do executivo do Governo, que era o sistema SADRH, mas migrou em 01/07/2024 para o SGP, vem ocasionando muitos problemas. Além do FGTS, também estamos percebendo erros nos cálculos de férias, imposto de renda, consignados, etc. A Secretaria de Administração precisa tomar uma medida urgente para regularizar essa situação.

Manoel Saraiva, via redes sociais

Buraco na calçada no Recife Antigo coloca pedestres em risco

Alô, Emlurb... Essa é a situação de um trecho da calçada na Rua Marquês de Olinda, quase defronte ao número 290, na rota do Marco Zero do Recife, local de grande movimentação de pedestres. Esse enorme buraco pode provocar um acidente e machucar alguém, por isso, é necessário o devido reparo. Sem falar que deterioração é num bairro turístico, ou seja, já não basta o pernambucano saber que a nossa capital está abandonada, temos de mostrar para os turistas também?

Sérgio Raposo, via redes sociais

Buraco na calçada no Recife Antigo coloca pedestres em risco - SÉRGIO RAPOSO / VOZ DO LEITOR

Sem metrô aos domingos

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) não leva a sério os usuários do metrô mesmo. Como assim o Metrô do Recife deixa de funcionar aos domingos por tempo indeterminado? Que gestão é essa que não consegue estabelecer um prazo para realizar a manutenção? E quem trabalha aos domingos, faz o quê? E quem só tem o metrô como meio de transporte para ter algum tipo de lazer?

Ivaldo Ramos, via rede sociais

Riscos de andar à noite no Recife

Nas ruas do centro da cidade do Recife, as lojas estão se fechando. Estão todas falindo... Dá uma pena e tristeza ver isso acontecer. E tudo isso por conta desses governantes que nós mesmo elegemos ao poder. Quando eu era pequena, meu pai levava eu e minhas irmãs, à noite, na época de Carnaval, para ver os desfiles das escolas de samba. Era uma época muito boa. Meu pai conhecia cada canto da cidade e conhecia cada comerciante. As lojas ficavam abertas à noite e não víamos tanta criminalidade. Até nas praças era ótimo de se brincar nos balanços e escorregos. Na rua que meu pai trabalhava - atualmente não funciona mais - era a rua dos móveis antigos. Essa situação só causa desemprego e só aumenta a marginalidade no centro de nossa cidade. O Recife está se acabando.

Marília Alves, via redes sociais

Estatísticas questionáveis

Estamos vivendo momentos de bang-bang... E, ainda assim, ser obrigado e viver nessa utopia do governo de Pernambuco. Queria saber qual o método que utilizam para elaborar essas estatística de violência que divulgam na imprensa. Até porque não dá para acreditar, afinal, basta o cidadão ligar a TV e só o que assistimos nas notícias são de crimes assustadores.

Valter Rocha, por e-mail

Extravasamento de esgoto na Ilha do Retiro



Venho pedir ajuda para divulgar um problema sério aqui na Rua Comendador Bento Aguiar, altura do número 500, no bairro da Ilha do Retiro. Há, constantemente, o extravasamento do esgoto, ocasionando um mau cheiro terrível e deixando a rua em péssimas condições, especialmente em dias de chuva. Isso tem gerado muita preocupação entre os moradores, principalmente pela questão da saúde. Apesar das reclamações feitas à Prefeitura, nada foi resolvido até agora. Peço que a Compesa possa mandar uma equipe ao local para solucionar o problema.



Maria Tereza, por e-mail

Extravasamento de esgoto na Ilha do Retiro - MARIA TEREZA / VOZ DO LEITOR

Resposta da Compesa

Em resposta à notificação da leitora Izabel Wanderley, a Compesa esclarece que a ocorrência de um abatimento (afundamento de trecho do asfalto) na Rua Hoel Sette, bairro da Jaqueira, não tem relação com o sistema de esgotamento sanitário. Uma equipe da Companhia esteve no local nesta quinta-feira (29) e constatou que a situação está associada aos serviços de drenagem (galeria de águas pluviais) que não são de responsabilidade da Compesa.

Assessoria de Imprensa