VOZ DO LEITOR, 4/9: Deplorável situação de animais no Cordeiro

Ana Cláudia relata a condição triste de animais abandonadas no bairro da zona oeste do Recife. Confira essa e mais demandas dos leitores do JC

Vim aqui relatar a situação de extremo abandono de animais na praça pública, ruas e avenidas na região do Cordeiro, na Rua Pereira de Morais e redondezas. Os animais são vistos vagando pelas ruas, comendo lixo e com feridas, mostrando a situação de abandono à qual são expostos diariamente. Por diversas vezes os animais vagam em frente aos carros, um inclusive já foi atropelado e se encontra com a pata quebrada.

Ana Cláudia Silva

Taxa de Bombeiros

Sexta-feira fiz consulta pelo ZAP/Bombeiro se o vencimento de sua taxa foi prorrogado devido greve dos Correios. Aguardei resposta até segunda (31) , quando vencia, e não deram resposta. É a taxa mais mal paga para essa péssima prestação de serviço.

Douglas Lobato Lopes Filho



Aplausos merecidos

Eunice Paiva e Rubens Paiva, que inspiraram enredo de "Ainda Estou Aqui" - DIVULGAÇÃO

Os aplausos de pé, por mais de dez minutos, pelo público no festival de cinema de Veneza ao filme brasileiro Ainda Estou Aqui é não apenas o reconhecimento internacional pela excelente qualidade da película, magnificamente dirigida por Walter Salles e atuada por Fernanda Montenegro, Fernanda Torres e Selton Melo, mas também uma denúncia por um dos atos mais cruéis e desumanos da ditadura militar, com a prisão, tortura e desaparecimento do deputado do MDB Rubens Paiva, cujo corpo nunca foi resgatado.

Sylvio Belém

Charge de Thiago Lucas

LUTO Tragédia: Recife sente a dor do Morro da Conceição, cuja festa completará 120 anos - Thiago Lucas

A charge de Thiago Lucas, publicada sábado passado pelo JC, é uma prova inconteste de que a inspiração divina existe. O iluminado chargista, conhecido colecionador de prêmios, se superou desta vez, ao transformar, com traços precisos, Nossa Senhora da Conceição em Nossa Senhora da Piedade, acolhendo uma vítima da tragédia do santuário. A partir de agora, ele não precisa competir com mais ninguém, pois já adquiriu o direito a concorrer a qualquer prêmio na condição de hors concours. Que todas as Nossas Senhoras abençoem sua criatividade.

Antônio Neto