Voz do Leitor, 13/9: A dura caminhada nas calçadas

Alô! Emlurb. Tem um pequeno trecho da calçada na Rua Professor Júlio Ferreira de Melo, ao lado da Igreja Batista Emmanuel, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, que precisa de reparo urgente. Não temos como utilizá-la. O piso não existe mais. Isso nos obriga a caminhar pela rua arriscando a ser atropelados por alguma moto ou veículo. Esperamos que tomem uma providência.

Augusto César

Trânsito caótico na Estrada das Ubaias

Se com a implantação da ciclofaixa, que liga nada a coisa alguma, o trânsito na Estrada das Ubaias, em Casa Forte, Zona Norte do Recife, piorou muito, imagine agora com várias obras de consertos na pista. Um caos total. Lamentável.

Djair Neto

Solicitação de vistoria em encanamento

Um cano instalado vizinho ao número 195 na calçada da Rua General Abreu e Lima, Rosarinho - Izabel Wanderley/Voz do Leitor

Peço à Compesa que faça uma vistoria na Rua Abreu e Lima, vizinho ao Nº 195, Rosarinho, Zona Norte do Recife, para verificar se a instalação de um cano com saída de água está de conformidade com a lei. Há muito desperdício de água e parece não possuir hidrômetro.

Izabel Wanderley

Sugestão para a CBF

Duas sugestões para a CBF, no sentido de melhorar o desempenho da nossa seleção. Primeiro, contratar o técnico da Seleção Feminina de Futebol, Arthur Elias, que deixou as jogadoras com um bom preparo físico, suportando as duvidosas prorrogações de mais de 15 minutos, empregando um futebol de impressionante agilidade, onde todas atacavam e se defendiam com uma primorosa velocidade. Segundo, que esse técnico não sofra pressões de patrocinadores, durante a formação do time, para ver se muda esses sofríveis jogos da canarinha.

Cláudio de Melo Silva