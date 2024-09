Voz do Leitor, 17/9: Inércia com o desperdício de água

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A legislação penal e ambiental brasileira, embora vasta e detalhada, tem falhado em abordar adequadamente o desperdício de água, um bem vital para a sobrevivência humana e essencial para a manutenção da vida em nosso planeta. Em face da crescente ameaça representada pela poluição e pelas mudanças climáticas, que intensificam a escassez desse recurso precioso, a inércia normativa em relação a práticas que contribuem para o desperdício de água revela uma lacuna preocupante. A legislação, ao desconsiderar a gravidade dessa questão, não só compromete a segurança hídrica presente e futura, mas também ignora o princípio da proteção ambiental que deveria ser seu pilar fundamental.

Velho problema dos morros

Infelizmente ainda não foi esse ano que os moradores do bairro Vista Alegre, em Jaboatão dos Guararapes, vão poder acordar sem uma triste vista como essa da foto. Esta barreira ameaça cair a qualquer momento e acredito que a Prefeitura de Jaboatão, detentora da segunda maior arrecadação do Estado, só esteja esperando a perda de vidas humanas acontecer para tomar as devidas providências. Penso que, se a gestão municipal investisse em prevenção e infraestrutura, os recursos que investe em parques e orla, cenas como essas seriam apenas coisa do passado.

Concurso da UFRPE

Escrevo com profunda indignação a respeito do concurso federal fraudado da UFRPE, que até agora não se pronunciou sobre o assunto, deixando centenas de candidatos sem informações e sem saber o destino do que será dos nossos direitos lesados na realização do certame. A banca organizadora é da própria instituição e até agora simplesmente não deu nenhum esclarecimento sobre nada. Lembrando que 5 candidatos foram flagrados portando ponto eletrônico durante a prova, o que mostra que isso comprometeu o a lisura do processo, e não se manifestaram em relação a nada. Mesmo que esteja na mão da PF, o silêncio torna a instituição conivente com os fatos e lesará inúmeras pessoas inscritas, que saíram de diversas partes do Brasil para realizar a prova de forma ética, correta e justa.

Gabriela Oliveira

Vergonha no Futebol

Depois da suprema vergonha de perder dentro de casa numa Copa do Mundo para Alemanha por 7 a 1, se esperava, no mínimo, um expurgo dos que dirigiam nosso futebol. Nada aconteceu e tudo continuou no mesmo. Os presidentes das federações, que recebem da CBF um salário mensal de 50.000 reais, conforme divulgado pela grande mídia, elegem, como retribuição, pessoas do mesmo grupo para infortúnio de nosso futebol. A mesma coisa acontece em nosso Estado, com as ligas do interior elegendo o presidente da federação. E o resultado aí está: a mesma dificuldade que o Brasil encontra para ganhar do Paraguai Pernambuco tem quando enfrenta adversários de Alagoas e da Paraíba. Se dependesse do voto popular e da vontade dos torcedores, esses nefastos cartolas estariam inelegíveis e distantes do nosso futebol.

Sylvio Belém

Sustentabilidade da Previdência

Muito se fala no déficit crescente da Previdência Social. Por outro lado, poucos falam do maior causador desse déficit: o chamado BPC (Benefício de Prestação Continuada). Esse Benefício é custeado por aqueles que contribuem para a Previdência e mais as contribuições patronais. E mais, esses mesmos beneficiários do BPC futuramente poderão se aposentar sem que tenham pago um único centavo por isso. Mas a conta sempre recai naqueles que contribuem, e basta ver a última reforma da Previdência.

Marco Wanderley

Condições precárias da PE-60

É lamentável constatar semanalmente a degradação da PE-60. Mesmo depois de várias divulgações sobre os investimentos que seriam feitos pelo Governo do Estado na recuperação dessa importante rodovia, o que vemos é um total abandono e desrespeito aos seus usuários. Bastaria um pouco de asfalto e pouca mão de obra para minimamente tornar alguns de seus piores trechos transitáveis. Pedimos socorro aos responsáveis.

Mariano Teixeira