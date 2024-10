Voz do Leitor, 2/9: Canal tira sono de comunidade da Moenda de Bronze

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Muitas famílias perdem suas casas e seus móveis devido à invasão da água suja de esgoto durante o inverno. Leia as demandas dos leitores do JC

Infelizmente os moradores de Jaboatão dos Guararapes não têm sorte quando se fala de infraestrutura urbana e saneamento básico. Este canal, que corta toda a comunidade da Moenda de Bronze, no Bairro de Vila Rica, continuará tirando o sono de centenas de famílias, que durante o inverno perdem suas casas e seus móveis, devido à invasão da água suja de esgoto.

Será que a prefeitura vai um dia olhar para a comunidade com a mesma atenção que olha para a orla do município, onde são torrados milhões de reais em uma orla interminável? Os contribuintes querem e precisam saber para onde vai o valioso recurso que pagam anualmente de IPTU. Até quando a comunidade vai sofrer assim?

Fábio Jr

Israel se defende

O conflito entre Israel e os palestinos transcende questões territoriais e religiosas, revelando dimensões menos abordadas pela imprensa. O desenvolvimento tecnológico, por exemplo, impulsiona um cenário de guerra assimétrica, com Israel investindo em sistemas de defesa avançados e drones, enquanto grupos palestinos recorrem a táticas de guerrilha e redes subterrâneas. Outro fator relevante é o impacto das sanções econômicas nas condições de vida em Gaza, criando um ciclo de pobreza e radicalização. A luta pelo controle de recursos hídricos, essencial numa região árida, também acirra tensões, à medida que a escassez afeta tanto agricultores palestinos quanto colonos israelenses. Essa dinâmica complexa revela que, além da luta por soberania, há uma batalha silenciosa por sobrevivência.

Luciano de Oliveira

Fios caídos na rua

Na Rua Rodrigues Sette, 184, em Casa Amarela, fios bagunçados e caídos complicam e tornam perigosa a caminhada - Izabel Wanderley/Voz do Leitor

Na Rua Rodrigues Sette, 184, em Casa Amarela, fios bagunçados e caídos complicam e tornam perigosa a caminhada dos moradores e pedestres que transitam pelo local. Peço à Neoenergia e à Emlurb que façam a arrumação desses fios. Muitos idosos e crianças moram nas imediações.

Izabel Wanderley

A terceira guerra mundial

Lamentável o que vem ocorrendo no mundo. O próprio homem se destruindo e se matando pela ganância, ideologia e ódio. Meus "avós" escutaram pelo rádio o início e o fim da primeira guerra mundial em (1914/1918). Meus "pais" ouviram, também, o início e o fim da segunda guerra mundial e o lançamento da bomba atômica sobre o Japão em 1945. Nas décadas de sessenta "minha geração" viu pela TV preto e branco a guerra do Vietnã. Hoje, "meus filhos" veem a invasão da União Soviética sobre a Ucrânia e o atual conflito do Estado de Israel na faixa de Gaza. O certo é que se um dia acontecer uma terceira guerra mundial "meus netos" deverão assistir ao vivo, pelas redes sociais.

Érique Medeiros